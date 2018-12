Salvini replica a Confindustria | è stata zitta anni | ci lasci lavorare

Il pm Spataro infuriato per il tweet di Salvini : «Ha messo a rischio il blitz». La replica : vada in pensione : Eseguite 15 ordinanze di custodia cautelare. Il messaggio social del vicepremier anticipa la conclusione dell’operazione e manda su tutte le furie il procuratore capo. Dopo le accuse la risposta del vicepremier: «Basta parole a sproposito»

Di Maio - Fico : “Fango contro di lui - ha la mia solidarieta`”. E replica a Salvini : “Dl Sicurezza? Io li leggo i provvedimenti” : “È chiaro che l’ho letto. Io leggo i provvedimenti”. Dopo le sue critiche al decreto Sicurezza, passato in via definitiva dopo l’approvazione alla Camera, e la replica del ministro Salvini (“Ma l’ha letto?”, ndr), il presidente della Camera Roberto Fico è tornato sul caso a margine di un convegno all’ Accademia dei Lincei, per rivendicare come le sue critiche al provvedimento siano di merito. Ma ...

Matteo Salvini - la secca replica a Pierre Moscovici : 'Manovra? Guardi che l'Italia non è una monarchia' : l'Italia non vuole mollare. Quantomeno c'è Matteo Salvini , che non vuole mollare. Si parla di manovra e delle trattative con Bruxelles. In mattinata, ecco arrivare quella che è sembrata una parziale ...

Milan - Gattuso replica a Salvini : "Pensi a problemi del Paese" : Milan, Gattuso replica a Salvini: "Pensi a problemi del Paese" Il ministro dell'Interno al termine della partita dei rossoneri contro la Lazio, finita 1-1, aveva accusato l'allenatore di non aver fatto cambi. La replica del mister: "Con tutti i problemi che abbiamo, se parla di calcio, significa che siamo messi ...

Gemitaiz replica a Salvini e lo prende in giro : 'Ho più followers di te' (VIDEO) : Continua a far discutere la recente scelta propagandistica, o mossa di marketing che dir si voglia, della Lega. Il partito di Matteo Salvini ha infatti deciso di utilizzare volti di persone che hanno criticato il Carroccio negli ultimi tempi per promuovere l'attesissima manifestazione 'Prima gli italiani', che si terrà il prossimo 8 dicembre a Roma, per la precisione in Piazza del Popolo. Sulla pagina facebook ufficiale del partito, ormai da ...

Conte : "Responsabili - nessuna ribellioneInvieremo replica a Ue con i programmi" | Moscovici chiede "serietà" - Salvini : "Basta" : Resta alta la tensione tra Ue e Italia dopo la bocciatura della Manovra del governo giallo-verde. Il commissario Ue Pierre Moscovici: "No a trattative da mercanti di tappeti". Salvini: "Basta, pazienza finita".

Moscovici replica a Salvini : “Non sono Babbo Natale - per trattare serve rispetto e dignità” : In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il commissario agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, ha replicato alle invettive di Matteo Salvini: "Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari economici e finanziari e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità".Continua a leggere