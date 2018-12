Salvini | lasciateci lavorare l' abbiamo già sentita

agenziaradicale

: Manovra, Salvini replica a Confindustria: «Zitta per anni, lasciateci lavorare» - Corriere : Manovra, Salvini replica a Confindustria: «Zitta per anni, lasciateci lavorare» - pdnetwork : Altro che 'lasciateci lavorare' agli imprenditori ed agli artigiani: #Salvini ascolti chi lavora. @emanuelefiano… - TgLa7 : #Salvini,Confindustria zitta anni,lasciateci lavorare -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Possiamo considerarlo un must di chi va al governo da Berlusconi in avanti. Soprattutto nei primi mesi, quando alle critiche si risponde un po' scaricando il barile sui predecessori, un po', per l'...