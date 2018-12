Salvini in diretta Facebook : 'Basta insulti e minacce' Live : 'Basta insulti e minacce'. Sfogo del ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Fb dopo lo scontro con il procuratore di Torino Armando Spataro.

Pomeriggio Cinque - Matteo Salvini confessa in diretta : "Sono single - ma lasciate in pace Elisa" : Il Ministro degli Interni conferma la fine della relazione con la conduttrice Rai, ma chiede ai giornalisti di rispettare la...

Ville Casamonica abbattute - tensioni e proteste del clan : «Dormiremo da Raggi e Salvini»|La diretta tv : Una anziana abusiva appartenente al clan contro lo sgombero delle case iniziato nella mega-operazione di martedì: «Che fate? Aiutate gli stranieri e noi italiani no?»

Che tempo che fa - Bruno Vespa fa impallidire Fabio Fazio in diretta : 'Perché Matteo Salvini trionfa' : ... il conduttore di Porta a porta ha presentato il suo ultimo libro Rivoluzione e spiegato, senza troppi giri di parole, perché Matteo Salvini ha conquistato la scena della politica italiana diventando ...

Salvini a Napoli - scontri in strada tra centri sociali e forze dell’ordine Diretta : I disordini scoppiati per la riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica nella Prefettura partenopea, presieduta dal ministro dell’Interno

Alla Lavagna - l'esordio su Rai 3 con Matteo Salvini : la diretta del 12 novembre 2018 : Parte stasera, lunedì 12 novembre, alle 20.20 su Rai 3, Alla Lavagna!, programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Personalità di spicco della politica, dello spettacolo e del giornalismo italiano sono pronti a tornare in classe per essere interrogati da un gruppo di diciotto bambini, di età compresa tra i nove e i dodici anni. Largo alle curiosità dei piccoli sulla vita professionale e privata dei vip intervistati, che ...

Gruber rivela in diretta tv : "Cosa c'è dietro la foto di Salvini" : La fine della love story tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini ha colpito molti. Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto la ex del vicepremier a pubblicare l'ormai nota foto su Instagram che li ...

Diciotti - Salvini apre in diretta Facebook la lettera che gli annuncia la richiesta d'archiviazione nell'indagine : 'Il divieto di sbarco è una scelta politica che non può essere sindacata da un giudice penale, in base alla separazione dei poteri' scrivono i pm di Catania -

Diciotti - Salvini apre la busta della procura in diretta Facebook : “Hanno chiesto l’archiviazione. Sono innocente” : La procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook. “Nel trasmettere gli atti la procura di Catania ha formulato per me la richiesta di archiviazione. Bene, ma ero sicuro, Chi ha indagato cosa ha indagato? Patronaggio perché ha indagato? Quanto si è pagato per quest’inchiesta? Quanti uomini ...

Migranti : Salvini riferisce in Aula sugli sconfinamenti - Bonafede su carceri - DIRETTA : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini riferisce in Aula al Senato sul caso degli sconfinamenti da parte di gendarmi francesi al confine con l'Italia. Al question time anche il ministro Alfonso ...