Salvini ha combinato un guaio con un tweet

Salvini : senza Di Maio e Conte non avrei combinato niente : senza Luigi Di Maio e Giuseppe Conte "non avrei combinato niente". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini a 'Non è l'arena' su La7. Il vicepremier definisce il collega pentastellato "persona coerente, leale, pulita, non litighiamo sui ministeri, sulle poltrone come qualcuno faceva prima". Ecco i punti salienti del suo intervento: "Non vado a trovare ...