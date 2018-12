Salvini | «Confindustria è stata zitta per anni | ora ci lasci lavorare»

Salvini attacca Confindustria : "Zitta quando massacravano le imprese - ci lasci lavorare" : Il vicepremier leghista sferza gli industriali che dovrebbero "lasciarci lavorare". "L'Italia sarà migliore di come l'abbiamo trovata", afferma. Ieri alla manifestazione contro il governo per chiedere Tav e crescita c'era gran parte del mondo industriale italiano

Salvini a Boccia : “Confindustria zitta quando gli italiani venivano massacrati. Il 2% è solo un numero” : “C’è qualcuno che è stato zitto per anni quando gli italiani, gli imprenditori e gli artigiani venivano massacrati. Ora ci lasciassero lavorare e l’Italia sarà molto migliore di come l’abbiamo trovata. Siamo qui da sei mesi. Ascolterò tutti, incontrerò tutti, ma lasciateci lavorare”. Matteo Salvini rispedisce al mittente le critiche alla manovra del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ieri, davanti alle categorie ...

Salvini ospite di Confindustria Russia : “Le sanzioni sono follia. Qua mi sento a casa” : sono in 700 ad aspettare il ministro dell’interno e vicepremier italiano Matteo Salvini. Che non delude le aspettative dei presenti: “Penso che le sanzioni siano una follia economica, sociale e culturale”. È in questi termini che il leader della Lega torna a parlare delle sanzioni contro la Russia, proprio davanti ad una platea russa ed italiana. Siamo al Lotte Plaza Hotel nel centro di Mosca. Ad ascoltarlo ci sono ambasciatori, ...