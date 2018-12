Salvini a Boccia | “Confindustria zitta quando gli italiani venivano massacrati Il 2% è

Manovra - l'appello di Boccia a Conte : "Evitare procedura d'infrazione - convinca i due vicepremier". Intanto Salvini assicura : "Quota 100 ... : Ed ha ammonito: la "strategia" espansiva di bilancio che il governo italiano ha adottato" con la Manovra economica per il 2019 "non sembra funzionare ed è importante per l'economia italiana che ...

Boccia : «Evitare procedura d’infrazione Ue. Conte convinca Salvini e Di Maio o si dimetta» : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive. Boccia: «Se fossi in Conte convocherei i due vicepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per uno visto che per evitare la procedura d'infrazione bastano 4 miliardi. Se qualcuno rifiutasse mi dimetterei e denuncerei all'opinione pubblica chi non vuole arretrare»...

Boccia : “Nel PD si aspetta la crisi per governare con Salvini e Berlusconi” : Francesco Boccia, candidato alle primarie per la segreteria del PD, commenta con stupore la "chiusura ai 5 Stelle" degli altri candidati e attacca: "Vogliono il dialogo con Salvini o con Berlusconi? Non è che si aspetta solo la crisi, perché questo governo non dura, per fare il governo con Lega e FI in nome della famosa unità nazionale?"Continua a leggere

Beppe Grillo scrive alle mamme di Salvini e Di Maio : 'Bocciati dalla Ue - il mio pensiero è andato a voi' : LEGGI ANCHE Castelli-Padoan, scontro a Porta a Porta: la lezione di economia della viceministra M5S è virale 'Considerato che non siete andate a prendere a borsettate in faccia Junker e Moscovici, ...

Manovra : Italia bocciata - ma il soccorso dei sovranisti amici di Salvini non c’è. Orban e gli altri : “Rispettare le regole Ue” : Il governo Italiano fa la voce grossa a Bruxelles, ma quello che i gialloverdi speravano potesse diventare un coro contro le regole di bilancio imposte dall’Unione europea, per ora si è rivelato un assolo. Dopo la bocciatura della legge di bilancio, tutti, anche gli alleati storici in tema di immigrazione, hanno voltato le spalle a Roma: lo ha fatto l’Austria, che sul controllo dei flussi si è dimostrato uno dei Paesi più vicini alle ...

Pensioni - UE boccia la Manovra ma Salvini conferma : 'La riforma non si tocca' : Preoccupazione, ansia e tante domande aleggiano nella mente dei cittadini che con timore attendevano il verdetto dell’Unione Europea sulla Manovra 2019, e dunque, in parte sulle sorti del capitolo previdenziale in esso contenuto. Il verdetto è arrivato e non fa presagire nulla di buono perché la Manovra è stata bocciata. Ed ora cosa accadrà? Pensioni anticipate, salta quota 100? Procedura d’infrazione al via Difficile sapere con certezza quale ...

"Ue ci boccia e Salvini posta gatti" - la stoccata di Boldrini : Ditemi voi #SeQuestoÈUnMinistro ". Laura Boldrini torna ad attaccare via social il ministro dell'Interno Matteo Salvini . Questa volta a sollevare l'indignazione dell'ex presidente della Camera sono ...

Manovra bocciata - Salvini : : Il ministro dell'Interno ha ribadito che 'i soldi che abbiamo messo nella Manovra economica riguardano la sanità, e il diritto alla salute non si toccano'. Poi è tornato a difendere 'quota cento' ...

Ue boccia la manovra italiana - Salvini rilancia : “Noi passi indietro non ne facciamo” : “Noi passi indietro non ne facciamo”. Non arretra di un millimetro il vicepremier Matteo Salvini, che intervenendo a Uno Mattina su Rai 1 ha confermato la posizione del governo anche dopo la bocciatura della manovra da parte di Bruxelles. “Non faremo passi indietro – ha spiegato – perché i soldi che abbiamo messo nella manovra economica riguardano la sanità, e il diritto alla salute non si tocca, si assumono mille ...

Manovra bocciata - Salvini 'Lettera Ue Aspettiamo quella di Babbo Natale'. Conte 'Pronto a dialogo con Juncker' : La bocciatura della Manovra era attesa. E forse anche le reazioni da parte dei leader di governo erano state studiate. Matteo Salvini è il primo a esternare e parte da una battuta: 'È arrivata la ...

A Matteo Renzi e Paolo Gentiloni 30 miliardi - Matteo Salvini e Luigi Di Maio a bocca asciutta : perché la bocciatura dell'Ue è un unicum : La manovra del governo gialloverde sbatte contro la bocciatura storica della Commissione europea. Mai successo prima né all'Italia né a un altro dei 27 Paesi dell'Ue. Eppure negli ultimi quattro anni - dal 2015 al 2018 - Bruxelles ha concesso ai governi italiani una flessibilità imponente, pari a un totale di 30 miliardi. Lo sa bene la stessa Commissione, che il 9 ottobre scorso, attraverso il portavoce Margaritis Schinas, ...