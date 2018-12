Salute | revocate nomine componenti Consiglio superiore sanità

Salute : revocate le nomine dei componenti del Consiglio superiore sanità : Il ministero della Salute ha revocato le nomine dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità. Lo si apprende da fonti interne. I membri dell’organo tecnico-consultivo del ministero hanno ricevuto la comunicazione della revoca in una lettera. Il Consiglio superiore di sanità era stato nominato nel dicembre del 2017 e avrebbe dovuto restare in carica per 3 anni. “Colgo l’occasione per ribadire il mio sincero ...