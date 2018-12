huffingtonpost

: Pronti a farlo in 12 mesi. Al massimo in 12 anni. - poetam78 : Pronti a farlo in 12 mesi. Al massimo in 12 anni. - HuffPostItalia : Salini presenta il progetto per il nuovo ponte Morandi: 'Pronti a rifarlo in 12 mesi' - socialmiliac : #PonteMorandi, #Salini presenta offerta in cordata con #Fincantieri -

(Di martedì 4 dicembre 2018) "Siamoa fare ildi Genova il più in fretta possibile, per spirito di servizio. È un'offerta per la città, ora aspettiamo di sapere quale sarà la decisione". Lo ha detto Pietro, Ad dellaImpregilo,ndo ilper ricostruire ilha anche confermato i tempi e i costi per la realizzazioni: 12 mesi e circa 200 milioni di euro. "Sono ottimista" per Genova ha aggiunto l'imprenditore: "ci sono molte proposte, se anche vincesse un concorrente sono felice lo stesso per la città".ha ricordato che ilè ispirato all'ideata da Renzo Piano. L'ad della nota impresa edile è consapevole che si tratterà di un lavoro "non semplicissimo. Chi lo porterà avanti - ha spiegato - avrà di fronte una grande sfida, bisognerà non incrementare i ...