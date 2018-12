“Sai twerkare?” | gaffe mondiale per il dj Martin Solveig E il pallone d’oro femminile

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 dicembre 2018) “Sincere scuse per chi ho offeso. Non volevo invitare le donne a twerkare, ma a ballare sulle note di Sinatra. Guardate tuta la sequenza, chi mi segue da 20 anni sa quanto sono rispettoso, soprattutto delle donne” Queste le scuse di, il dj che ha presentato la cerimonia di assegnazione deld’Oro, assegnato per la prima volta anche ad una donna, Ada Hegerberg,L'articolo “Sai twerkare?”,per il dj. E ild’oroAda Hegerberg non la prende bene proviene da Il Fatto Quotidiano.