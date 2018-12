Sagra della Ricotta a Valderice - Villaggio di Natale 2018

Frantoi aperti a Canino per l'anteprima della Sagra dell'Olivo : ... la Sagra che tornerà dal 7 al 9 dicembre con il suo ricco programma di assaggi, intrattenimenti, spettacoli teatrali e rievocazioni storiche. Sarà una buona occasione anche per andare alla scoperta ...

WORKSHOP FOTOGRAFICO DELLA STRADA DEL Sagra NTINO : MONTEFALCO Per gli amanti DELLA fotografia, del vino e DELLA natura si apre una nuova occasione per immortalare i paesaggi tipici dell'autunno grazie all'attività proposta dall'associazione STRADA del ...

Sagra della porca - polenta taragna e castagnate : il week-end in provincia : Da annotare, inoltre, tante castagnate , spettacoli per ogni età e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi organizzati nella provincia orobica sabato 27 e domenica 28 ottobre. ALBINO " ...

GELATO AL SUINO NERO " Pietro Di Noto - protagonista della Sagra "Suino nero e fungo porcino" a Cesarò : ... in particolare la sua Tusa e i Nebrodi, dove mantiene la sede principale della propria attività commerciale, nonostante abbia punti vendita della sua gelateria in tutto il mondo, dalla Cina, ai ...

Sagra della castagna a Mezzojuso : In occasione della Sagra della castagna in programma a Mezzojuso dal 26 ottobre si terrà la personale di pittura del maestro Roberto Guccione

La Sagra della Castagna ad Arcidosso - Date 2018 : Come ogni festa che si rispetti anche in questo borgo toscano, non possono mancare spettacoli musicali, mercatini , rievocazioni storiche, balli di gruppo, concerti in piazza e street band. La ...