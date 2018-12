Ruby | parla il suo ex avvocato | “Silvio Berlusconi pagò 5 milioni | sapeva che era

Dal caso Weinstein al processo Ruby ter - parla Ambra Battilana : "Stanca dei rinvii - voglio giustizia" : La modella è una delle parti civili nel processo infinito contro Silvio Berlusconi e altri per le 'cene eleganti' di Arcore. Un anno fa rivelò di essere stata molestata dal produttore americano come le tante attrici del movimento #metoo

Ruby parla del suo flirt con Cristiano Ronaldo : “Avevo 17 anni - era il mio periodo selvaggio. Ecco cosa è successo con lui…” : Anche Karima El Mahrough, meglio nota come Ruby Rubacuori, avrebbe avuto un flirt con l’attaccante Cristiano Ronaldo, nel 2010 ma è proprio lei a fare chiarezza. “Era il mio periodo selvaggio, in cui mi inventavo qualsiasi cosa e buttavo lì nomi eclatanti”, ha rivelato la ragazza in un’intervista al settimanale Oggi, in cui ha parlato per la prima volta del suo rapporto con Cr7. “cosa è successo con Cristiano ...