Ruby | ex legale | ' Berlusconi pagò 5 milioni di euro per suo silenzio' Verzini | ' Sapeva

Ex legale Ruby : Berlusconi le diede 5mln : 16.52 Ruby e il suo ex compagno, Luca Risso, avrebbero ricevuto 5 milioni di euro da Silvio Berlusconi. Lo afferma l'avvocato Edigio Verzini che 7 anni fa fu il legale di Ruby. "Ho deciso di rinunciare al segreto professionale per un dovere etico e morale", dice Verzini. "Nel 2011 il pagamento fu eseguito tramite la Banca Antigua Commercial su un conto presso una banca in Messico. Due milioni sono stati dati a Risso e tre milioni, transitati ...

Ruby - l’ex legale : “Da Berlusconi 5 milioni tramite una banca ad Antigua. Sapeva che era minorenne” : Ruby nel 2011 ha ricevuto da Silvio Berlusconi “un pagamento di 5 milioni di euro eseguito tramite la banca Antigua Commercial Bank di Antigua su un conto presso una banca in Messico” e in particolare 2 milioni “sono stati dati a Luca Risso”, ex compagno, e 3 “sono stati fatti transitare dal Messico a Dubai e sono esclusivamente di Ruby”. L’avvocato Egidio Verzini, ripete all’Ansa, dichiarazioni già ...

Legale Ruby : lei con CR7 è una fake new : ANSA, - MILANO, 9 OTT - "E' una fake new. Certamente Karima negli ultimi anni non ha fatto alcuna dichiarazione che riguarda Ronaldo". Lo ha affermato l'avvocato Paola Boccardi, Legale di Ruby, la ...