Rossi : Salvini ascolti - senza battute : 14.32 "E' stata zitta per anni, ora ci lasci lavorare"così Matteo Salvini si era rivolto alla Confindustria che aveva espresso critiche sulla politica dell'esecutivo. La replica arriva dal vicepresidente Alessio Rossi che guida i giovani imprenditori italiani."Salvini vive in un altro paese,noi cerchiamo di fare il bene dell'Italia.Non guardiamo solo agli interessi delle imprese ma di tutti",sottolinea Rossi. "Questo governo ascolti la voce ...

Enrico Rossi : "Salvini usa tragedia per il consenso" : 'In generale - aggiunge - diffondere l'uso delle armi, come si sta cercando di fare, e lasciare intendere che è giusto uccidere chiunque violi un domicilio è una politica criminale che porterà il ...

Salvini : 'Meloni pRossimo sindaco di Roma? Per ora aiuto Raggi' : 'Per il momento sono impegnato ad aiutare l'attuale sindaco di Roma a riportare un po' di ordine nei quartieri della Capitale. Non mi sto ponendo il problema delle prossime elezioni comunali...'. Così ...

Salvini canta "Albachiara" e Vasco Rossi si arrabbia : "Sbalordito che la canti un fascista" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dichiara la sua passione per Vasco Rossi, "il mio cantante preferito, andrò al suo concerto a Milano" durante la registrazione di oggi del Maurizio Costanzo Show e su invito del conduttore attacca a cantare Albachiara. Ma il Blasco non ci sta e a stretto giro arriva la sua reazione.#Salvini canta Albachiara pic.twitter.com/97lhY83fQv — La Verità (@LaVeritaWeb) 14 novembre ...

La Lega non cambierà il simbolo - Salvini : "Lo utilizzeremo alle pRossime regionali" : Nessun nuovo simbolo per la Lega. Ad annunciarlo è Matteo Salvini che, al termine del Consiglio federale del Carroccio sottolinea che la Lega nazionale esiste già e spiega: "Ci presenteremo con il nostro simbolo a febbraio in Sardegna e poi in tutte le altre regioni dove si vota". Per il segretario del partito, dunque, la strada da percorrere resta la stessa. Salvini ha poi espresso soddisfazione per il risultato che la sua ...