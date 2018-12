Roma | vigili in borghese per limitare uso cellulare alla guida

Roma : permessi disabili - 40 pistole laser ai vigili contro pass auto falsi : Roma – Quaranta ‘pistole’ laser per accertare in tempo reale se i permessi per disabili esposti sui cruscotti delle auto in sosta sono falsi o autentici. Questo l’intervento principale contenuto nel pacchetto di interventi denominato ‘Romaccessibile’, presentato dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, e dal disability manager del Campidoglio, Andrea Venuto, in occasione della Giornata internazionale delle persone ...

Roma : bonifica al Parco del Pineto - vigili al lavoro : Roma – Questa mattina agenti del XIV Gruppo Montemario sono intervenuti per sgomberare un insediamento abusivo all’interno del Parco del Pineto. All’arrivo delle pattuglie non era presente alcun occupante. La bonifica dell’area, a carico dei proprietari dei terreni, e’ iniziata oggi e proseguira’ nei prossimi giorni, con la rimozione di 20 baracche e quintali di rifiuti, tende, lamiere e masserizie. Alle ...

Roma : Vigili del fuoco salvano cagnolino caduto nel pozzo : Roma – Salvataggio a lieto fine per un cucciolo di cane caduto in un pozzo di circa quattro metri nella stazione ferroviaria Tuscolana. A soccorrere l’animale intorno alle 16, sono stati i Vigili del fuoco del comando provinciale intervenuti con due squadre. L’animale e’ in buone condizioni. L'articolo Roma: Vigili del fuoco salvano cagnolino caduto nel pozzo proviene da RomaDailyNews.

Roma Capitale assume 500 nuovi vigili entro il 2018 : Disco verde per l’assunzione di 500 nuovi agenti di Polizia Locale entro il 2018. Lo ha stabilito la Giunta Capitolina

Roma - i Casamonica sgomberati aggrediscono i vigili e tentano di forzare il blocco : Lunedì 26 novembre si continua con labbattimento di una villa alla Romanina con la presenza di Matteo Salvini

Roma - il 'ritorno' dei Casamonica : al Quadraro vigili aggrediti per fermare le demolizioni : A due giorni dall'imponente operazione di sgombero da parte della Polizia locale di Roma Capitale delle otto ville abusive del clan nel cosiddetto 'borghetto', un intervento di bonifica dell'area che sta impegnando 600 agenti, i Casamonica sono 'tornati': o meglio, hanno tentato di riprendere possesso delle loro case forzando l'area di sicurezza presidiata dalla Polizia locale, spintonando e aggredendo alcuni agenti. Prima feroci proteste a ...

Roma - Casamonica aggrediscono i vigili e tentano di forzare il blocco : Tre fermati per accertamenti. È il bilancio di un tafferuglio scoppiato nel tardo pomeriggio di giovedì in via del Quadraro davanti alle transenne presidiate dalla Municipale e dalla polizia all'...

Casamonica - sgomberati tentano di forzare il blocco e aggrediscono vigili. Lunedì ruspe a Romanina : Continuano le demolizioni al Quadraro, trovate botole nascondiglio. Violenze in famiglia contro moglie e figlie: nuove accuse per Raffaele Casamonica. Le parole della moglie davanti al giudice e la sua fuga per trovare rifugio in una struttura protetta. Arrestata anche una donna...

Roma - ville Casamonica : blitz dei vigili contro il clan al Quadraro : Seicento vigili impegnati dalla notte nel quartiere alla periferia est della Capitale feudo della famiglia: saranno abbattute le case abusive che inglobavano anche tratti dell’Acquedotto Felice. Presenti Salvini e la sindaca Raggi. Conte e il sopralluogo

Roma : Vigili sgomberano sei occupanti edifici storici a Villa Pamphilj : Roma – “Le strutture storiche all’interno del parco di Villa Pamphili erano gia’ state oggetto di occupazione abusiva, per questo erano state poste sotto sequestro con tanto di sigilli. La cosa peró non ha fermato i nuovi occupanti abusivi, 5 persone di nazionalita’ bulgara ed un afgano, tra le quali due donne, che violando gli accessi da ponte Artemisia Gentikeschi, avevano nuovamente trasformato il caseggiato in ...

Maltempo Roma : “Vigili del Fuoco senza uomini e mezzi durante l’emergenza” : “Ancora una volta, i vigili del Fuoco di Roma si sono trovati ad operare con pochi uomini e mezzi durante l’emergenza Maltempo: una situazione di affanno operativo che denunciamo da tempo, che si ripropone ad ogni emergenza e che poi viene sistematicamente ignorata dalle istituzioni”. Lo rende noto Angelo Mogavero, segretario provinciale di Roma del sindacato autonomo Conapo dei vigili del Fuoco. “Oggi abbiamo ancora in ...

Roma - fanno parkour sulle auto dei vigili : denunciati 5 turisti - Video : I ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, alloggiavano in un'attività ricettiva nei pressi del Colosseo. Condotti nella sede di via della Consolazione, sono stati portati al centro di foto ...

Roma : praticano parkour su auto vigili - fermati 5 giovani : Roma – Sono stati fermati ed identificati 5 giovani, 4 ragazzi di nazionalita’ britannica ed una ragazza di nazionalita’ turca, resisi responsabili di aver praticato il parkour sulle auto di servizio della Polizia locale e all’interno del VI Municipio, nel quartiere di Tor Bella Monaca, divulgando, poi, attraverso i social media, le immagini di sfida del mancato rispetto delle leggi e della cosa pubblica. Grazie ad ...