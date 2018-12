Roma | nascondeva droga dietro bocchetta aria condizionata auto | arrestato

romadailynews

(Di martedì 4 dicembre 2018)– Apertura elettronica,le bocchette dell’, per nascondere una busta di cellophone con all’interno dosi di cocaina e di marijuana. Questo e’ quanto hanno scoperto, lo scorso pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Montesacro.A finire in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e’ un 41enneno, gia’ noto alle forze dell’ordine e senza occupazione. I Carabinieri hanno notato l’uomo, con fare sospetto, in via Fiuminata, mentre era bordo della sua utilite, incuriositi gli intimano l’alt per sottoporlo ad un controllo di routine. Durante gli accertamenti i Carabinieri hanno notato un pulsante ‘anomalo’, accanto alla leva del freno a mano; premendolo con una forcina in metallo, hanno scoperto che permetteva ...