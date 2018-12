Roma-Inter e le polemiche sul Var | Rizzoli interviene | “si è trattato di errore umano

Repubblica : Roma-Inter - un turno di stop a Fabbri e (forse) Rocchi : Le conseguenze di un errore Abbiamo già riportato in precedenza il pezzo di Repubblica sul caos Var scaturito dopo Roma-Inter. Dall’Italia sarebbe partita una lettera a Rosetti e Collina per modificare il protocollo per il supporto tecnologico agli arbitri, in modo da allargare le possibilità di utilizzo dello strumento. Non dovrebbe essere l’unica conseguenza di Roma-Inter, però. Secondo il quotidiano romano, il grave errore (per il ...

Dopo Roma-Inter l’Aia punta ad allargare il protocollo Var : Pressing sull'Ifab per ottenere la possibilità di selezionare un gruppo di arbitri (anche tra gli ex) che si occupino solo del Var L'articolo Dopo Roma-Inter l’Aia punta ad allargare il protocollo Var è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma-Inter - Fabbri sarà fermato : 'Errore inconcepibile' : L'articolo prosegue qui sotto Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Fabbri subirà un periodo di stop forzato: il suo errore sarebbe stato l'avere troppa fretta, l'essersi ...

Rigore Zaniolo in Roma-Inter - Nicchi : 'Rocchi e Fabbri hanno ammesso l'errore' : Dopo aver definito l'errore sul Rigore non assegnato a Zaniolo "inconcepibile", il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, è tornato, a margine del Gran Galà del Calcio Aic, a ...

Roma-Inter - Rizzoli : 'Errore di valutazione - non di protocollo' : ROMA - Dopo le parole forti di Nicchi , 'Errore inconcepibile' ,, anche Nicola Rizzoli commenta le polemiche generate dall'arbitraggio di Roma-Inter , sfida caratterizzata dal rigore non visto per il ...

Roma-Inter - Rizzoli : 'Errore umano - non di protocollo. Il Var va utilizzato meglio' : Nicola Rizzoli , designatore degli arbitri, parla a Sky Sport al Galà del Calcio , tornando sui fatti di Roma-Inter di ieri sera: 'C'è poco da parlare di episodi. Ci sono situazione in cui si può sbagliare. Eviterei di parlare di protocollo, capita di ...

Polemiche Roma-Inter? La figlia di Biscardi : “mio padre ci avrebbe fatto 3 puntate” : La figlia di Aldo Biscardi è intervenuta in merito alle Polemiche seguite all’incontro tra Roma ed Inter: il padre fece una crociata per la moviola in campo “L’episodio di Zaniolo in Roma-Inter? Mio padre ci avrebbe fatto minimo tre puntate…sarebbe partito da lì per arrivare ad altri casi, ma non avrebbe più smesso di attaccare arbitri e sistema“. Lo ha detto la figlia di Aldo Biscardi, Antonella, ...

Roma-Inter - è caos Var : secondo Nicchi e De Marco errore clamoroso : “Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c’è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore“: sono le parole che indicano la netta posizione del presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, all’Adnkronos in merito all’episodio accaduto in Roma-Inter con il fallo da rigore in area di D’Ambrosio su Zaniolo che l’arbitro Rocchi e l’addetto al Var Fabbri hanno ...

Retroscena Roma-Inter : lite tra Totti e lo staff di Spalletti - i dettagli : Roma-Inter, Francesco Totti ha avuto un battibecco con un assistente di Luciano Spalletti in zona interviste all’Olimpico Roma-Inter continua ancora a far discutere, non solo per il rigore negato a Zaniolo e per l’utilizzo del Var, ma anche per un Retroscena legato a Francesco Totti. Durante una diretta di Roma TV, Totti è stato infatti protagonista di un battibecco con Daniele Baldini, assistente di ...

Roma-Inter - Nicchi sbotta : 'Il fallo su Zaniolo? Un errore inconcepibile' : ''Non riesco a capire come si sia potuto fare un errore del genere, è stato un errore inconcepibile''. Il presidente degli arbitri Marcello Nicchi ammette la gravità della svista sull'episodio del ...

VAR Roma-INTER - NICCHI : "RIGORE ZANIOLO ERRORE INCONCEPIBILE"/ Video - Casarin : 'Protocollo ridicolo' - IlSussidiario.net : Var ROMA-INTER, NICCHI , Aia, : 'rigore non dato su ZANIOLO? ERRORE inconcepibile". Il Capo degli Arbitri contro Rocchi e Fabbri, 'prenderemo provvedimenti'

Rigore Zaniolo in Roma Inter - Nicchi : 'Errore inconcepibile del Var' : Anche il presidente degli arbitri Marcello Nicchi ha parlato della svista del Var sul fallo da Rigore di D'Ambrosio su Zaniolo in Roma-Inter . "Non capisco come si sia potuto fare un errore del genere,...

A Roma un flash mob per la Giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità : Sport per tutti - Completa accessibilità a tutte le strutture sportive. Amore, affetti e sessualità - Istituzione della figura professionale dell'Operatore all'affettività, emotività e sessualità. ...

Rigore Zaniolo in Roma Inter - Nicchi : 'Errore inconcepibile' : Anche il presidente degli arbitri Marcello Nicchi ha parlato della svista del Var sul fallo da Rigore di D'Ambrosio su Zaniolo in Roma-Inter . "Non capisco come si sia potuto fare un errore del genere,...