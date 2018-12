Roma I laboratori di Natale alla Casina di Raffaello

Rifiuti : il Tribunale di Roma assolve Cerroni e i suoi collaboratori : Non è mai esistita un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di Rifiuti solidi e urbani a Roma e nel Lazio. Lo ha stabilito, dopo otto ore di camera di consiglio, la prima ...

Rifiuti : il Tribunale di Roma assolve Cerroni e i suoi collaboratori : Non è mai esistita un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di Rifiuti solidi e urbani a Roma e nel Lazio. Lo ha stabilito, dopo otto ore di camera di consiglio, la prima sezione penale del Tribunale di Roma che ha assolto, per non aver commesso il fatto, Manlio Cerroni, l'ex patron della discarica di Malagrotta, dall'accusa di essere capo e promotore di un sodalizio criminoso che si è ...