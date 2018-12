Roma | colti in flagrante mentre rubano bagaglio a viaggiatrice | 2 arresti

romadailynews

(Di martedì 4 dicembre 2018)– Nel corso dei controlli effettuati dagli agenti della Polizia di Stato nella stazione Termini, a, una pattuglia in borghese ha notato due uomini che si aggiravano, con fare sospetto, mescolandosi tra la folla. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno iniziato a seguirli e li hanno visti entrare in azione: individuata in unaitaliana, sola e conal seguito, la ‘preda’, hanno approfittato della sua distrazioneguardava i tabelloni luminosi che indicano orari e binari dei treni in transito.uno controllava che nessuno li vedesse e che non ci fossero forze di Polizia nei dintorni, l’altro, con una mossa molto rapida, ha occultato, con il proprio giacchetto, la borsa dellaposta sul trolley, e si e’ allontanato immediatamente. A quel punto i poliziotti hanno bloccato i due extracomunitari e li ...