Roma | arriva l’albero di Natale ma è polemica | “Dopo Spelacchio ecco Spezzacchio”

Ncc Roma : come arrivare nel centro della Capitale in tutta comodità : Raggiungere il centro di Roma in auto ancora oggi alle porte del 2019 è un’impresa ardua. Il traffico è notevole

Roma - è arrivato l'albero di Natale in Piazza Venezia : A Roma è arrivato l'erede di Spelacchio. In Piazza Venezia è stato installato l'albero di Natale 2018, sponsorizzato da Netflix. La piattaforma digitale investirà 376mila euro per regalare alla ...

Roma - arriva l'albero di Natale. Ma i rami spezzati ricordano "Spelacchio" : In realtà alcuni rami sono stati tagliati appositamente per il trasporto fino a piazza Venezia, e verranno riattaccati

Il "nuovo Spelacchio" arriva a Roma e ha già qualche ramo spezzato : È arrivato l'albero di Natale a piazza Venezia, nel centro a Roma, già ribattezzato come il suo predecessore 'Spelacchio'. Ha qualche ramo spezzato nella parte centrale, danneggiato durante il trasporto. L'albero, sponsorizzato quest'anno da Netflix, verrà acceso l'8 dicembre.

Roma : è arrivato l’albero di Natale di piazza Venezia : Come preannunciato, è arrivato l’albero di Natale di piazza Venezia, a Roma. Ha subito qualche danneggiamento durante il trasporto, qualche ramo si è spezzato nella parte centrale. L’abete naturale che illuminerà il centro della Capitale durante le festività natalizie quest’anno proviene da Cittiglio, in provincia di Varese, ed è sponsorizzato da Netflix. Oggi in programma sia installazione che allestimento dell’abete, ...

Roma - “Spelacchio is Back” : l’albero di Natale di piazza Venezia arriva stanotte : L’albero di Natale che si ergerà in piazza Venezia a Roma, arriverà stanotte: l’abete naturale che illuminerà il centro della Capitale durante le festività natalizie quest’anno proviene da Cittiglio, in provincia di Varese, ed è sponsorizzato da Netflix. Domani in programma sia installazione che allestimento dell’abete che verrà ufficialmente acceso e inaugurato l’8 dicembre alla presenza del sindaco ...

Arriva la BandaJorona e la musica Romanesca torna attuale : echi pasoliniani e duetto con Castelnuovo : ... ascoltare, come spesso fa il nostro hip hop sommerso, le voci di una metropoli, tra case occupate e povertà e quartieri, svariando dal lirismo di alcuni brani alla cronaca implacabile. 11 canzoni ...

#tiRomancino " Economia. Arriva la recessione : Maremma e Amiata la fronteggiano in mutande : GROSSETO " Non c'è bisogno di atteggiarsi a Cassandra per capire come andrà a finire. Il rinvio sine die dei problemi porta con sé ovvie conseguenze. Come l'Istat ha certificato nei giorni scorsi, l'...

Trapianti : il piccolo Alex arrivato al Bambino Gesù di Roma : E’ arrivato stamattina all’ospedale Bambino Gesù di Roma Alessandro Maria Montresor, il bimbo di 19 mesi affetto da una rara malattia. Sarebbe arrivato con un volo Londra-Ciampino con assistenza medica a bordo. Il piccolo dovrebbe essere sottoposto a trapianto di midollo osseo da uno dei due genitori. Alessandro Maria Montresor è affetto da una rara malattia, la linfoistiocitosi emofagocitica. L'articolo Trapianti: il piccolo Alex ...

Il piccolo Alessandro Maria è arrivato a Roma : al Bambin Gesù l'ultima speranza di salvarlo : Il Bambino lotta contro una malattia genetica rarissima. I medici ora tenteranno di sottoporre il piccolo ad una terapia...

Roma - il piccolo Alex è arrivato al Bambino Gesù da Londra - : Alex sarà sottoposto a una tecnica di trapianto innovativa per la quale l'ospedale Romano è tra i primi al mondo: con tale metodica sono stati già trapiantati 150 bimbi

Alex è arrivato al Bambino Gesù di Roma : l'ultima speranza di salvarlo : Il piccolo Alessandro Maria Montresor è arrivato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dopo un viaggio partito da Londra. Alex, che ha 18 mesi ed è affetto da una grave patologia genetica fin ...

Il bambino in cerca di midollo è arrivato a Roma. Come funziona il trapianto da genitori : (foto: Pixabay) “Sono affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica, una malattia genetica rarissima, e che NON lascia speranze di vita senza trapianto di midollo osseo”. Sono le informazioni sulla pagina Facebook di Alessandro, il bambino divenuto nelle ultime settimane protagonista, suo malgrado, di una storia di solidarietà che ha attraversato tutto il paese, dopo che mamma e papà avevano lanciato un messaggio per cercare donatori di midollo ...

Il piccolo Alex è arrivato in Italia da Londra - atteso al Bambin Gesù di Roma per il trapianto del midollo : Il piccolo Alessandro Maria Montresor è arrivato in Italia e, secondo quanto si apprende, sta giungendo all'Ospedale Bambino Gesù di Roma da Londra. Alex, che ha 18 mesi ed una grave patologia genetica, era ricoverato al Great Ormond Street Hospital di Londra. Fino ad oggi, non ha avuto successo la ricerca di un donatore totalmente compatibile con il bimbo. Al Bambino Gesù verrà sottoposto ad una tecnica di trapianto ...