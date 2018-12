Roma Albero di Natale in piazza Venezia | accensione 8 dicembre

Spelacchio diventa Spezzacchio. Roma ha il suo nuovo albero di Natale : L'albero di Natale di Roma non è ancora stato presentato alla cittadinanza (accadrà l'8 dicembre) e già esplodono le polemiche. Dopo il caso dell'anno scorso del povero abete semispoglio ribattezzato dai Romani Spelacchio, quest'anno il nuovo albero di piazza Venezia, sponsorizzato da Netflix (che ha sborsato 376 mila di euro), e' divenuto oggetto di critiche e ironie sui social ancor ...

Da Spelacchio a "Spezzacchio" - l'albero di Natale a Roma con i rami spezzati : Quella dell"albero di Natale di piazza Venezia sembra essere una vera e propria maledizione per la sindaca Virginia Raggi: il nuovo abete che dovrà addobbare la città durante le festività natalizie, infatti, è arrivato a Roma con alcuni rami spezzati (guarda le foto).Tanto che il web si è già scatenato come fu con il suo predecessore. Da "Spelacchio" a "Spezzacchio": così è stato già ribattezzato l"albero alto più di venti metri proveniente dai ...

Roma : giunto in città albero di Natale che ornerà piazza Venezia : Roma – È arrivato ieri notte a Roma l’abete che diventera’ l’albero di Natale di piazza Venezia in occasione delle festivita’ 2018-2019. Alto piu’ di 20 metri sara’ addobbato con 60.000 luci led a basso consumo energetico e 500 sfere colorate. L’abete naturale proviene da Cittiglio, in provincia di Varese. L’area di piazza Venezia che lo ospitera’, il passaggio tra le due aree verdi ...

“Spelacchio is back”. L’albero di Natale di Roma protagonista del nuovo spot Netflix : il video è virale : “Lo avevano dato per morto. È tornato. E ha fame di applausi”. Così Netflix ha lanciato sul suo profilo Facebook lo spot del “Spelacchio is back“, Un video ironico, un minuto e 50 in cui compaiono le serie più famose di Netflix, e in cui a parlare è proprio l’albero. Dopo il flop dell’anno scorso, il Comune di Roma ha stretto un accordo con la famosa piattaforma. L’albero sarà acceso in piazza Venezia ...