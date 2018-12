Roberto Orosei a Stoccolma per la Nobel Week | ecco il suo studio su Marte

meteoweb.eu

(Di martedì 4 dicembre 2018) Ci sarà anche, il prossimo 10 dicembre a, ad assistere alla cerimonia di consegna dei Premi2018. E il giorno prima, ricercatore all’Istituto di Radioastronomia dell’INAF di Bologna, sarà uno dei 30 panelists invitati a prendere parte alla prestigiosa tavola rotonda che precede la cerimonia. Tema di quest’anno è l’acqua: acqua intesa come risorsa limitata e con le sue implicazioni sociali e politiche, ma anche appunto con uno sguardo rivolto al di fuori della Terra. Ed è proprio di questo che parlerà, primo autore – ricordiamo – della scoperta, pubblicata lo scorso luglio su Science, di un lago sotterraneo di acqua liquida su, c’è un lago sotterraneo di acqua liquida Acqua su: liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini compiute con il radar italiano Marsis (da Mars Advanced Radar for Subsurface and ...