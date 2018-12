Riscaldamento globale | relazione del governo USA | “In arrivo una catastrofe climatica”

Effetto serra - cosa dice la scienza che non crede alle cause umane - Riscaldamento globale - : Lunedì 03 dicembre 2018, Secondo quanto dichiarato da tempo dal gruppo di esperti sul clima dell'Onu , Ipcc, , l'Effetto serra sarebbe il risultato delle emissioni nell'atmosfera terrestre di gas come ...

Cop24 - Riscaldamento globale la sfida dei leader. Ma per Guterres 'il mondo è fuori rotta' : ... Cop24 clima Ambiente Protagonisti: Antonio Guterres nazioni unite © Riproduzione riservata 03 dicembre 2018 Articoli correlati E il Nobel premia i profeti della economia che rispetta l'ambiente dal ...

COP24 sui cambiamenti climatici - “il mondo è ad un crocevia” : ecco a che punto siamo con il Riscaldamento globale dopo un 2018 da record : I negoziatori di tutto il mondo hanno aperto la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Katowice, in Polonia, città costruita intorno all’estrazione del carbone, principale responsabile del riscaldamento globale. Arrivati per due settimane di discussione sui cambiamenti climatici, i partecipanti si sono liberati di cappotti, sciarpe e cappelli quando sono entrati nelle hall di Katowice riscaldate dalle vicine centrali ...

Pronto un test per 'oscurare' il Sole - l'idea contro il Riscaldamento globale : Alcuni scienziati di Harvard e Yale suggeriscono di utilizzare la geoingegneria solare contro i cambiamenti climatici. Secondo una ricerca, pubblicata sulla rivista Environmental Research Letters , l'"...

Riscaldamento globale - “offuscare” il sole è la soluzione? Alcuni esperti avvisano che potrebbe avere effetti catastrofici : Gli scienziati stanno proponendo un modo, ancora non provato, per affrontare i cambiamenti climatici diffondendo sostanze chimiche nell’atmosfera terrestre in grado di “offuscare” il sole. Una tecnica, nota come “iniezione stratosferica di aerosol” (SAI), potrebbe dimezzare il livello del Riscaldamento globale. Lo studio è stato condotto dagli scienziati delle università di Harvard e Yale e pubblicato sulla rivista Environmental Research ...

L’ultima di Trump : “Fa un freddo record. Dov’è il Riscaldamento globale?” : Nel giorno in cui le Nazioni Unite lanciano l'ennesimo allarme sulla presenza di gas serra nell'atmosfera il presidente degli Stati Uniti, noto negazionista del riscaldamento globale, fa battute su twitter: "Folata di aria fredda brutale ed estesa che potrebbe battere tutti i record. Cosa è successo al riscaldamento globale?".Continua a leggere

Clima - il Segretario ONU : serve “maggiore creatività” per fermare il Riscaldamento globale : Secondo il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il pianeta non si sta muovendo abbastanza velocemente per contenere il global warming e necessita di un’azione immediata per affrontare la sfida. Le dichiarazioni di Guterres sono state pronunciate in vista dei colloqui sul Clima della COP24 in programma a dicembre a Katowice, dove di cercherà di rilanciare un accordo globale come quello raggiunto a Parigi nel ...

Freddo record in USA - Trump : “Cos’è successo al Riscaldamento globale?” : “Ondata di aria fredda brutale ed estesa che potrebbe battere tutti i record. Cosa è successo al riscaldamento globale?“: lo ha scritto su Twitter il presidente Donald Trump, in riferimento alle temperature gelide attese in particolare nel nordest degli USA nel Giorno del Ringraziamento. Il tycoon torna quindi a mettere in dubbio i cambiamenti climatici e gli effetti connessi. Oggi è il Thanksgiving Day: che cos’è il Giorno del ...

Se la California brucia non è per il Riscaldamento globale : Al di là della polemica politica e del clamore mediatico, conta ribadire quanto si è già documentato in occasione dei vastissimi roghi dell'agosto scorso , vedi qui , , ossia che, come ha evidenziato ...

Clima - eccezionale scoperta : lo scioglimento dei ghiacci in Antartide contrasterà il Riscaldamento globale : I ghiacci dell’Antartide si stanno sciogliendo e questo fa sì che il livello degli oceani salga, ma allo stesso tempo contrasterà il riscaldamento eccessivo dell’atmosfera. Il calore, infatti, o almeno buona parte di esso, sarà catturato dai mari. Ad arrivare a questa importante scoperta scientifica è stato uno studio pubblicato sulla rivista Nature, condotto da una equipe dell’Università dell’Arizona, coordinato da Ben ...

Riscaldamento globale - dal Vaticano le nuove Tavole della Legge : Come sempre capita in queste occasioni, gli uomini di scienza sono chiamati a fare da contorno, tanto per confermare che siamo 'all'ultima chiamata' prima del disastro totale. Il vero nodo della ...

Il Riscaldamento globale potrebbe rafforzare la violenza degli uragani : Negli ultimi decenni i cambiamenti climatici hanno determinato mutamenti radicali nel susseguirsi delle stagioni, facilmente evidenziabili nell'aumento di potenza delle precipitazioni, bufere ed uragani. Le piogge sono aumentate fino al 10% e un ulteriore innalzamento delle temperature non solo porterebbe l'incremento al 30% ma aumenterebbe anche la velocità del vento, anche di 25 nodi, ovvero più di 45 km orari. A dichiararlo è una ricerca ...

"Una tassa sulla carne per ridurre il surRiscaldamento globale" : TUTTO NELLE MANI DEI GOVERNI Nel 2020, se la situazione attuale non dovesse cambiare, la cifra dei decessi nel mondo attribuibili al consumo di carne rossa e lavorata potrebbe salire a 2,4 milioni. ...

