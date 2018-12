Riparte la Coppa Italia | oggi in campo 3 squadre di Serie A

Hirscher vince a Levi - la Coppa Riparte dall'austriaco : La Coppa del mondo riparte dallo slalom maschile e dal solito duello Marcel Hirscher contro Henrik Kristoffersen: sotto le luci della pista di Levi, in Lapponia, vince il kaiser, al terzo successo qui,...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Levi Riparte la sfida al trono di Mikaela Shiffrin : Tutte contro Mikaela Shiffrin. riparte la Coppa del Mondo di slalom femminile e lo fa nello stesso modo in cui è finita la scorsa. Il pronostico è solo uno ed è quello che pone l’americana come la principale favorita nella gara di Levi, che come sempre ospita il primo evento dell’anno tra i rapid gates. Shiffrin va a caccia del 33° successo in carriera in slalom su una pista che l’ha vista vincere già in due occasioni nel 2013 ...

Ginnastica - Riparte la corsa verso le Olimpiadi 2020 : Coppa del Mondo decisiva per le individualiste : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è iniziata in occasione dei recenti Mondiali di Doha dove le squadre salite sul podio si sono qualificate ai Giochi. USA, Russia, Cina tra le donne e Cina, Russia, Giappone tra gli uomini sono riuscite a staccare il pass e così nel Sol Levante potranno essere presenti con una formazione composta da 4 ginnaste/i. I restanti pass per le squadre verranno assegnati in occasione dei Mondiali 2019 che si ...

Snowboard integrato : La stagione Riparte dalle nevi olandesi di Landgraaf - con la Coppa Europa e la Coppa del Mondo : Dopo i lunghi e intensi raduni estivi sul ghiacciaio dello Stelvio, durati fino a fine ottobre, finalmente dall'11 novembre riparte la stagione internazionale dello Snowboard azzurro, con la tappa ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’Italia Riparte senza Arianna Fontana (fino a gennaio?). Martina Valcepina la punta di una squadra in rinnovamento : La Coppa del Mondo di Short track sta per ricominciare e la prima tappa sarà in Canada a Calgary proprio questo fine settimana. Un inizio di stagione, però, per l’Italia con molti punti di domanda dovuti prima di tutto all’assenza in squadra di Arianna Fontana e al rinnovamento totale voluto dalla federazione in questi mesi, con anche un cambio alla guida tecnica sia nel settore femminile che in quello maschile. Proprio questa ...

Riparte la stagione dello sci sulla Vialattea - Brasso : "A rischio la Coppa del mondo" : 'Siamo al lavoro per anticipare le gare a gennaio' rassicura il vicepresidente della federazione sport invernali, Piero Marocco. Ottimista anche il presidente Chiamparino. Intanto, il 7 dicembre si ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : si Riparte da Kranj - Schubert e Garnbret i soliti favoriti. Ghisolfi si prova : Il massimo torneo internazionale farà tappa a Kranj , Slovenia, per le gare di lead , la prova più tecnica di questo sport che esordirà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Terzultimo appuntamento ...