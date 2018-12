Rinnovabili | Girotto | decarbonizzazione subito | urge cambio passo

meteoweb.eu

(Di martedì 4 dicembre 2018) “Sulladel sistema produttivo è necessario dare rispostenti prima che sia troppo tardi“. Ad affermarlo in una nota è il presidente della Commissione Industria del Senato, Gianninell’intervento tenuto all’incontro Strategie per lo sviluppo delle fontial 2030 organizzato da Confindustria. “Abbiamo fiducia dell’impegno del Governo per la predisposizione del Piano Energia Clima – sottolinea– e sono sicuro che la decisione avverrà senza escludere dal ragionamento il ruolo del Parlamento che dovrà intervenire per concretizzare gran parte delle misure da intraprendere per raggiungere il target attribuito al nostro Paese e per cogliere le sfide del cambiamento climatico con tutte le sue conseguenze“. L’obiettivo del 30% di energia rinnovabile al 2030, aggiunge, “ritengo che è sufficiente ma non ...