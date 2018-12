Rimandato Battlefield 5 Capitolo 1 Preludio all’ultimo momento | i motivi del ritardo

Battlefield V : Rimandato il primo grande aggiornamento a poche ore dal lancio : Come vi avevamo anticipato ieri, la prima espansione di contenuto di Battlefield V doveva essere pubblicata oggi, ma a causa di problemi imprevisti, sembra che non sarà più così.Come riporta Dualshockers, DICE ha annunciato poche ore fa che Chapter 1: Overture, il nome del primo aggiornamento di contenuto gratuito per Battlefield V, è stato ufficialmente rimandato. Non sono stati forniti molti dettagli, DICE avrebbe riscontrato un problema con ...