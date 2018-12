Riforma dell' Eurozona | prima intesa Ma nulla di fatto su bilancio comune e disoccupazione

Eurogruppo : intesa per Riforma dell’Eurozona - più facile ristrutturare i debiti pubblici : I Paesi membri non hanno fatto progressi significativi sull’assicurazione in solido dei depositi, in compenso hanno trovato un accordo politico per rafforzare l’unione bancaria e hanno deciso di facilitare eventuali ristrutturazioni dei debiti sovrani. Il bilancio dell’Eurozona partirà nel 2021...

Il lavoro ai tempi del digitale : "Serve una Riforma dell'educazione" : Ogni anno si affrontano temi diversi legati all'evoluzione tecnologica e quest'anno si è parlato di quale sarà lo scenario futuro del mondo di lavoro: 'Ci sarà abbastanza occupazione per tutti?'. A ...

L’Ue contro la Riforma delle pensioni. Nuove stime : penalizzazioni al 12% : Juncker a Conte: la vostra quota cento è un problema, può dare il via a un contagio in Europa. Al Tesoro pensano ai correttivi: riduzione della parte retributiva e niente divieto di cumulo

Pensioni - Salvini : la Riforma della legge Fornero parte a febbraio : La riforma della legge Fornero inizierà da febbraio. Lo afferma il vicepremier leghista Matteo Salvini: "Per quanto riguarda la Fornero ribadisco che a febbraio si parte", dato che "credo che la manovra venga approvata entro Natale e quindi con un mese di tempi tecnici, a febbraio si parte", ha detto il ministro dell'Interno a margine dell'evento organizzato a Roma da Poste italiane per i ...

La Polonia cambierà la Riforma della giustizia come richiesto dall’Unione Europea : Il partito di governo polacco, Diritto e giustizia (PiS), ha proposto un emendamento per modificare la controversa riforma della giustizia dopo la richiesta di sospensione da parte della Corte di giustizia dell’Unione Europea. La riforma era stata adottata il 3 aprile 2018 ed

Manovra - proposta della Lega : tassa unica sulla casa/ Replica Confedilizia : 'Riforma nasconde aumento' - IlSussidiario.net : Manovra, proposta della Lega: tassa unica sulla casa. Ultime notizie Imu e Tasi, Replica Confedilizia: 'Riforma nasconde aumento'

Ban Ki-moon - le esperienze di Riforma e apertura della Cina possono essere condivise con altri paesi : ... Ban Ki-moon, ha affermato che nell'anno di 1978 il Pil cinese ha rappresentato meno del 2% dell'economia mondiale, mentre ora, la Cina è ormai diventata la seconda più grande economia del mondo. ...

Giovanni Malagò incontra Giorgetti e Valente : “Clima disteso - passi in avanti sulla Riforma dello sport” : Oggi Giovanni Malagò ha incontrato Giancarlo Giorgetti e Simone Valente, il Presidente del Coni e i due sottosegretari hanno parlato in merito alla riforma dello sport contenuta all’interno della Legge di Bilancio che il Governo dovrà approvare entro la fine dell’anno. Il numero 1 dello sport italiano ha mostrato un velato ottimismo: “Accordi raggiunti assolutamente no, ma decisamente un clima molto disteso, propositivo e ...

Riforma del copyright - tutte le incognite sulle future regole dell’Europa : Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired) Bruxelles – Sono giorni importanti per la Riforma europea del copyright. Stasera è prevista una riunione del Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti, organo del Consiglio europeo, in cui si dovrebbe decidere la posizione comune dei governi europei da presentare al trilogo del 26 novembre in cui le tre istituzioni, Consiglio, ...

Decreto Fiscale - la controRiforma delle Bcc limitata all'Alto Adige : MILANO - Frenata sulla 'controriforma' delle Bcc , le banche di credito cooperativo che secondo il progetto del 2016 devono aderire a gruppi bancari unici. Ora, secondo gli emendamenti approvati in ...

Bebe Vio : 'Perché Riformare il Coni? All'estero siamo un modello' : Io posso dire quello che vedo e vivo ogni giorno da anni intorno a me: io vedo i presidenti federali, i dirigenti della piramide del mondo sportivo come la mia famiglia. Pancalli, il Cip, Scarso, la ...