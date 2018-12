Riforma Coni | Malagò | basta polemiche

Riforma Coni - Assocalciatori apre al dialogo col governo : “Noi siamo sempre disponibili al confronto. C’è la volontà di capire cosa sarà questa Riforma, anche capire come uscire da situazioni di difficoltà per alcune discipline. Per quanto riguarda noi del calcio, la nostra parte cercheremo di farla“. Questa la posizione del presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, sulla proposta del sottosegretario con delega ai Rapporti con il Parlamento, Simone ...

Riforma Coni : Tamberi - un po' spaventa : "D'altro canto, sicuramente qualche movimento andava fatto", osserva Tamberi, oggi alla Festa dello Sport alla Luiss a Roma in qualità di Top Athlete. "Non sono io a dover giudicare se questo è ...

Riforma Coni : schiarita dopo l'incontro Giorgetti-Malagò : Queste le parole di Giorgetti: "Abbiamo affrontato punti dove ci sono delle differenze, come nella logica della politica, per trovare dei compromessi non verso il basso ma verso l'alto. Se li abbiamo ...

Riforma Coni : Valente - impianto è questo : È il momento che quei soldi vadano veramente a chi pratica sport e ai nostri giovani". Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Riforma Coni - Alessia Zecchini : 'Non voghliamo essere sportivi di serie B' : Non la tocchiamo, ma - tra un'immersione e un volo planare - Alessia Zecchini un appello in questa fase decisiva per il suo mondo lo fa: 'Ai politici tutti chiedo di ascoltare le voci degli atleti, ...

CONI - possibili dimissioni per Malagò : “se non cambia la Riforma del governo - dopo Tokyo me ne vado” : Giovanni Malagò potrebbe lasciare la poltrona di presidente del CONI dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020 “dimissioni? Non abbandono gli atleti a 5 mesi dalle Olimpiadi. Se le cose rimangono così, non aspetto neanche la fine del quadriennio e un minuto dopo le Olimpiadi me ne vado“. Lo ha detto il presidente del CONI Giovanni Malago‘, presente all’evento ‘Lo sport italiano: passato, presente e futuro’, ...

Bebe Vio : 'Perché Riformare il Coni? All'estero siamo un modello' : Io posso dire quello che vedo e vivo ogni giorno da anni intorno a me: io vedo i presidenti federali, i dirigenti della piramide del mondo sportivo come la mia famiglia. Pancalli, il Cip, Scarso, la ...

Riforma sport - Malagò : 'Soci Aniene? Organi del Coni sono elettivi' : 'Non voglio proprio fare polemiche. Continuano sempre a cercare di provocarmi, di mettermi delle parole che non sono mai state dette. Non c'è nulla da dire, da commentare. Salvo che gli Organi del ...

Riforma Coni - Giorgetti : 'Non ce l'ho con Malagò - ma all'Aniene...' : ... ha aggiunto Giorgetti , parlando di un concorso internazionale per il manager del nuovo ente che dovrà erogare i fondi alle federazioni 'Non è la politica che mette le mani sullo sport - ha aggiunto ...

Riforma Coni - Giorgetti : “Malagò esagera nei toni”. E su Milano-Cortina 2026 : “Eventuali cambiamenti su oneri si discutono in cdm” : Un nuovo capitolo dell’infinita battaglia legata alla Riforma del CONI si aggiunge ai tantissimi che sono stati scritti nei giorni scorsi. Giancarlo Giorgetti, infatti, è tornato a parlarne a margine della cerimonia di premiazione per lo Sport Movies & Tv Festival. Queste le dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport: “Sulla Riforma del CONI io lavoro serenamente, faccio quello che deve ...

Coni - Giorgetti : “Spero torni il buonsenso. La Riforma è molto buona - va attuata il prima possibile” : “Malagò esagera i toni, spero che ritorni presto nel canale del buonsenso. Io faccio il mio lavoro e credo che lo sport debba essere fatto dagli sportivi e non ‘a palazzo’. La riforma è molto buona e deve essere attuata il prima possibile”. Così il sottosegretario Giancarlo Giorgetti a margine della cerimonia di premiazione ‘Sport Movies & Tv 2018’. L'articolo Coni, Giorgetti: “Spero torni il ...

Riforma Coni : Zanardi 'politica è altro' : ''Ma #Malagó e #Pancalli - aggiunge Zanardi sul suo profilo twitter - hanno costruito tanti successi dello sport perché conoscono l'odore dello spogliatoio. La Politica è altro, Ministro ci pensi''.

Riforma Coni : Fioravanti 'una follia' : Dicevano che avrebbero puntato sull'aspetto sociale dello sport, sulle scuole e la valorizzazione dell'educazione sportiva. Non è stato così". Lei è ancora nel M5S, giusto? ''Direi di sì, sebbene con ...