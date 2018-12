Rifiuti | no anche alla carta Il Comune di Napoli | veti inaccettabili

Pedicini : Sui Rifiuti anche Bruxelles chiede più impegno in riciclo e riuso - e non inceneritori : Secondo l'eurodeputato di M5S gli inceneritori sono 'retaggio del passato e dannosi per la salute dei cittadini. L'alternativa esiste e si chiama economia circolare'

Roma - videodenuncia sui Rifiuti nelle strade. E Renzi attacca : “Uno schifo. Colpa del mio carattere anche questo? : Il video mostra una strada della periferia di Roma occupata dai rifiuti per decine e decine di metri. Matteo Renzi , su Twitter, lo ha rilanciato con queste parole: “Noi sulle periferie avevamo stanziato due miliardi di euro che ci hanno cancellato. Loro ne anche mandano i camion della nettezza urbana. Uno schifo”. Per poi aggiungere: “ Colpa del mio carattere anche questo? ”. I riferimenti sono, da una parte, al bando ...

Roma - la città è invasa anche dai Rifiuti abusivi dei Comuni confinanti : Roma invasa , anche , dai rifiuti abusivi . È la denuncia del direttore esecutivo dell"Ama Massimo Bagatti. Il quantitativo di immondizia scaricata nei cassonetti delle vie consolari dai residenti dei Comuni limitrofi, infatti, corrisponde a quella prodotta da città come Messina o Verona."Ci sono anche ditte ed aziende di città vicine che dovrebbero smaltire secondo la legge sui rifiuti speciali e, invece, utilizzano il nostro territorio per ...

Come si muoveranno la scienza e la politica per arginare quest'immonda nefandezza tutta umana che sta divorando gli ecosistemi del pianeta? Nicola Gambaro