laragnatelanews

: Riduciamo la tortura, meno rigore, ma maggiore cura per l’inguine - MaurizioMurgia : Riduciamo la tortura, meno rigore, ma maggiore cura per l’inguine - laragnatelanews : Riduciamo la tortura, meno rigore, ma maggiore cura per l’inguine - evyna : Riduciamo la tortura, meno rigore, ma maggiore cura per l’inguine -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)Fuori stagione, sembra strano parlarne, ma poi in effetti laper il corpo non deve essere un discorso relegato all’estate, ne al solo costume. Tra l’altro, tra palestra, piscina e saune, sempre più spesso capita di stare con capi d’abbigliamento non propriamente invernali, o anche senza nulla addosso. In tutte queste circostanze e in quelle più private, simente un problema delle donne è ladelle gambe, ascelle e parti intime. Da anni ormai si era assistito ad una deforestazione costante di zone intime, fino alla totale scomparsa (temporanea). Ora la moda suggerisce nuove tendenze. Sempre una, anche più costante, ma certe definizioni di un tempo, lasciano spazio ad una ritrovata maturità femminile. Certe tendenze, o mode, tipicamente dell’est Europeo, ora lascino il passo ad una mediterraneità e a colori nostrani, in tutte le parti del ...