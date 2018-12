Report | il servizio sul Made in Italy che non è prodotto in Italia

Report di Rai 3 parla di Ascoli PIceno e Fermo nella puntata di stasera con il servizio sul franchising : A seguire "Onda su onda" di Lucina Paternesi: mentre la tecnologia procede spedita verso nuove frontiere, la scienza mette in luce i rischi dell'esposizione alle radiofrequenze.

Fq Millennium - un altro premio giornalistico al Reportage sul “servizio segreto” contro i matrimoni combinati : Un nuovo riconoscimento per Fq Millennium, il mensile del fatto diretto da Peter Gomez. Il reportage di Martina Castigliani sulle organizzazioni che salvano le ragazze dai matrimoni combinati in Italia ha vinto il premio giornalistico “Tania Passa, cronache del femminicidio” per la sezione carta stampata e web, dopo aver già ottenuto, poche settimane fa, il premio Giustolisi. L’articolo intitolato “Il servizio segreto che ...

Report sullo stato del contenzioso relativo ai docenti in possesso del servizio di 36 mesi : Rimettiamo di seguito l’articolo settimanale rivolto ai docenti non abilitati in possesso del requisito del servizio 180 X 3 redatto dallo Studio Legale Santonicola & Partners. Gentili docenti, il testo provvisorio della legge di bilancio 2019, nell’intento di superare il precedente sistema di reclutamento delineato dalla legge 107 del 2015, è orientato a prevedere, per la scuola secondaria, un nuovo concorso selettivo, non tenendo ...