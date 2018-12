Regeni | Pm Roma indaga 5 ufficiali 007

Caso Regeni - Procura Roma indaga cinque 007 egiziani : La Procura di Roma ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa e sulla morte di Giulio Regeni, il 28enne ricercatore di origine friulana sparito il 25 gennaio 2016 al Cairo e trovato senza vita il 3 febbraio lungo la strada che collega la capitale egiziana e Alessandria.Si tratta di ufficiali appartenenti al dipartimento Sicurezza nazionale (servizi segreti civili) e all'ufficio ...

Giulio Regeni - l’Egitto contro i pm di Roma : “Aveva un visto turistico nonostante fosse un ricercatore” : È uno scontro non solo politico e diplomatico ma, ora, anche giudiziario quello sulla morte di Giulio Regeni. Gli inquirenti egiziani respingono la decisione dei colleghi della Procura di Roma di iscrivere nel registro degli indagati alcuni agenti dei servizi egiziani, presentata durante l’ultimo incontro al Cairo come riferisce una fonte giudiziaria egiziana all’agenzia Mena. Analoga richiesta, è fatto notare, era stata presentata nel dicembre ...

Caso Regeni - l'Egitto non porge l'altra guancia : "Roma ingrata - ci adegueremo" : Al Cairo non l'hanno presa per niente bene. C'è chi parla di ingratitudine, chi ricorda le telefonate fatte da Roma al Presidente perché non disertasse la Conferenza di Palermo per la Libia, e perché convincesse a essere presente anche l'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, del quale Abdel Fattah al-Sisi è tra i più influenti sostenitori.Lo scontro riapertosi sul Caso-Regeni tra Roma e Il ...

Regeni - genitori : grati lavoro pm Roma : 21.25 "La famiglia Regeni esprime gratitudine per il lavoro prezioso ed incessante della procura e degli investigatori di Roma che ha portato, insieme alle indagini difensive svolte dai nostri consulenti ed avvocati, ad accertare l'identità di alcuni dei responsabili del sequestro, delle torture e della morte di Giulio". E' quanto affermano in una nota Claudio e Paola Regeni, i genitori di Giulio, il ricercatore ucciso in Egitto nel febbraio ...

