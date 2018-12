Regeni | la procura di Roma indaga cinque 007 egiziani

Regeni - Procura di Roma : "Presto gli indagati" : Roma, 3 dic. -, AdnKronos, - "Al di là delle indiscrezioni di stampa la Procura resta ferma a quanto riportato nel comunicato congiunto del 28 novembre scorso. Nei prossimi giorni verrà formalizzata l'...

Regeni - la procura del Cairo chiede di indagare sul visto turistico di Giulio : Gli inquirenti egiziani rifiutano di indagare gli agenti dei servizi segreti per cui procedono i pm di Roma. "Non esiste un registro dei sospettati nel nostro ordinamento". E sollevano dubbi sul perché il ricercatore non avesse uno specifico permesso da studente

Caso Regeni - Procura di Roma indaga 7 agenti dei servizi egiziani : Caso Regeni, Procura di Roma indaga 7 agenti dei servizi egiziani La Procura di Roma formalizza l'iscrizione nel registro degli indagati: l'ipotesi di reato è di sequestro di persona. Intanto il presidente di Montecitorio Roberto Fico annuncia l'interruzione delle relazioni diplomatiche fino a una svolta "vera" nelle ...

Giulio Regeni - Procura di Roma accelera : indagherà poliziotti e agenti dei Servizi dell’Egitto su omicidio e depistaggio : Sono i sospettati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni. Sono gli uomini che hanno messo in atto il depistaggio per complicare la ricerca della verità su quanto avvenuto tra il 25 gennaio e il 4 febbraio del 2016 al Cairo. Ne sono convinti gli inquirenti della Procura di Roma che è pronta a dare una svolta decisiva all’indagine sul ricercatore italiano procedendo con le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Un atto che verrà ...

