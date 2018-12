Red Dead Online | Rockstar apporterà modifiche all' economia di gioco

Red Dead Redemption 2 : un'immagine mostra Arthur che si commuove per la morte del suo cavallo : A partire dal day one di Red Dead Redemption 2, l'affezionata community che si è formata attorno al nuovo titolo sviluppato da Rockstar ha segnalato in numero sempre maggiore un grandissimo numero di piccoli dettagli, vere e proprie chicche che innalzano oltre ogni possibile soglia il valore di quest'opera fenomenale.Nonostante sia passato più di un mese dall'uscita del gioco, la community su Reddit continua a scovare questi deliziosi ...

Rockstar risponde alle polemiche sull'economia di Red Dead Online - basterà ai giocatori? : Sembra infatti che sia abbastanza diffuso un sentimento di malcontento tra i giocatori proprio a causa dell'economia globale. In pratica è stata riscontrata una notevole discrepanza tra i prezzi ...

Rockstar risponde alle polemiche sull’economia di Red Dead Online - basterà ai giocatori? : Red Dead Online riceve le prime critiche per le ricompense, ne abbiamo già parlato. Il gioco infatti sembra quasi che sia stato progettato per premiare i giocatori attraverso "piccole somme di denaro" però solo dopo "un sacco di duro lavoro". Di recente è stata lanciata la beta della versione Online di Red Dead Redemption 2 e l'economia del gioco è finita al centro di una lunga discussione. Sembra infatti che sia abbastanza diffuso un ...

Classifica di vendite UK : FIFA 19 meglio di Red Dead Redemption 2 - Marvel's Spider-Man da record e Darksiders III peggio di Farming Simulator 19 : Com'è inevitabile che sia una Classifica di vendite non può che essere caratterizzata da "vincitori" e "vinti", da luci e ombre. La Classifica di vendite UK dell'ultima settimana (che vi ricordiamo riguarda solo il mercato retail) delinea un situazione molto difficile per alcuni e positiva per altri.Red Dead Redemption 2 deve cedere il primo gradino del podio all'immortale FIFA 19 ma come riportato da VG247.com, la "storia" più positiva di ...

Red Dead Online è progettato per premiare i giocatori con "piccole somme di denaro" dopo "un sacco di duro lavoro" : La beta per il comparto Online di Red Dead Redemption 2 è stata lanciata da poco e i giocatori non sono contenti dell'economia globale, che vede un'enorme discrepanza tra i prezzi degli oggetti e i premi di missione. Anche il tasso di guadagno dei lingotti d'oro è al centro dell'attenzione, insieme alle affermazioni da parte dell'assistenza clienti di Rockstar secondo cui i prezzi di gioco sono concepiti per dare una "sensazione realistica" del ...

Economia sballata in Red Dead Online - la community insorge : rischio Pay to Win? : Il selvaggio mondo di Red Dead Online è finalmente disponibile (nella sua versione beta) per tutti i giocatori di Red Dead Redemption 2. Tanta era l'attesa della community per la componente multigiocatore in rete del free roaming in salsa western, con le missioni della campagna in singolo che sono state praticamente consumate dagli utenti, vogliosi di un'esperienza ludica fresca tanto sotto il punto di vista della narrazione che sotto quello ...

Red Dead Redemption 2 Trucchi e Soluzioni : Le nostre Guide : E’ trascorso un mese dal lancio di Red Dead Redemption 2, per tale occasione abbiamo realizzato per voi un indice che racchiude tutte le nostre Guide sul gioco, le quali potrebbero tornarvi utili se vi state cimentando in questi giorni nell’ultimo capolavoro firmato Rockstar. Red Dead Redemption 2: Tutte le nostre Guide Red Dead Redemption 2 ci fa vestire i panni di Arthur Morgan, anni prima gli eventi che hanno visto protagonista ...

Red Dead Redemption 2 : un giocatore ha ricreato Shady Belle in The Sims 4 : Spoiler: La notizia in calce presenta delle informazioni marginali sull'andamento della trama di Red Dead Redemption 2. Non si tratta propriamente di spoiler, ma se voleste rimanere totalmente all'oscuro della trama del gioco, non proseguite oltre nella lettura.Chiunque abbia speso un adeguato numero di ore su Red Dead Redemption 2 sarà sicuramente incappato in Shady Belle, una bellissima villa ormai in rovina che giace tra i giunchi della ...

L'economia di Red Dead Online sotto accusa : fagioli in scatola più preziosi di una fede d'oro : Red Dead Online si apre solamente oggi per tutti coloro che erano rimasti esclusi fino a questo momento, ma sembra che la componente Online di Red Dead Redemption 2 sia già sotto una pioggia di critiche, almeno dando uno sguardo ai post più votati che popolano la pagina principale del subreddit del gioco.In questo momento, la community dibatte principalmente su due argomenti ben precisi, quello delle microtransazioni e quello delL'economia di ...

Red Dead Online disponibile da oggi - le 6 cose da sapere sul multiplayer : Red Dead Redemption 2 (qui la nostra recensione) è uno dei seri candidati al titolo di videogioco dell’anno, ma ha ancora espresso soltanto una briciola del proprio potenziale. Quello che manca da vedere nel gioco dedicato al selvaggio west è la modalità multiplayer, annunciata mesi fa da Rockstar Games e disponibile a tutti gli effetti dal 30 novembre. Red Dead Online sfrutterà quanto di buono abbiamo visto nell’altro capolavoro di ...

Disponibile la linea di abbigliamento ispirata a Red Dead Redemption 2 : Se lo "stile sartoriale" di Red Dead Redemption 2 vi ispira ad aggiornare il vostro guardaroba nella vita reale, una nuova linea di abbigliamento dedicata all'avventura di Rockstar Games è ora Disponibile presso Barking Irons.Come riporta Polygon, la linea Red Dead Redemption 2 di Barking Irons è composta da alcuni capi di abbigliamento che traggono ispirazione dal protagonista Arthur Morgan. Per esempio, c'è una giacca da $ 250 con il nome di ...

Misteriose barche stanno cadendo dal cielo in Red Dead Online : La beta di Red Dead Online è stata lanciata questa settimana e una beta, come probabilmente saprete in molti, significa glitch. Come le barche che affliggono misteriosamente la città di Saint Denis nella componente multiplayer di RDR2.Stando a quanto riportato da Kotaku, i giocatori impegnati in Red Dead Online stanno condividendo sui social media e su YouTube il glitch "a tema nautico". Numerosi utenti riferiscono di aver incontrato dozzine di ...

Nuova patch per Red Dead Redemption 2 risolve il bug dell’accampamento e corregge più di 30 missioni : Red Dead Redemption 2 non è un videogioco perfetto. Anzi, come tutti i giochi soffre al lancio di diversi bug inaspettata che da parte di Rockstar games, famosa per curare in tutto e per tutto i suoi giochi. Uno di questi è il cosiddetto “bug dell’accampamento”, che causa la sparizione di alcuni personaggi, cioè Sadie, John, Abigail e Jack. Questo accade all’inizio del Capitolo 2, ma solo se si muore durante la missione “La gente per bene di ...

Una missione di Red Dead Redemption 2 bloccata a causa di un bug? L'ultima patch risolve i bug di più di 30 missioni storia e non solo : Negli ultimissimi giorni Red Dead Redemption 2 (non perdetevi la nostra guida) ha fatto parlare di sé soprattutto per il lancio di Red Dead Online e ovviamente il focus di giocatori ma anche della critica si è spostata sulla componente online del gioco Rockstar Games. Forse anche per questo motivo gli elementi delL'ultima patch di cui si è parlato sono praticamente solo legati alla componente multiplayer del gioco. Come riportato da VG247.com ...