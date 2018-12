Real Madrid | Perez si coccola Modric | “Sta segnando un’epoca | è un onore averlo con noi”

Kovacic - niente ritorno al Real Madrid : Chelsea e Tottenham pronti all'assalto : Secondo il sito del quotidiano madrileno AS, infatti, il club campione d'Europa e del mondo non intende riportarlo a casa, non solo per il rendimento, ma anche per i rapporti non buoni con il suo ...

Inter su Modric - si pensa a una nuova offerta ma nessuno scambio con il Real Madrid : Uno degli obiettivi dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà sicuramente quello di rinforzare il centrocampo. È in quel ruolo che i nerazzurri, in questa prima parte della stagione, hanno messo in evidenza alcune carenze. Limiti dal punto di vista tecnico, perché manca quel giocatore in grado di far fare il definitivo salto di qualità al reparto e limiti dal punto di vista numerico visto che l'infortunio di Radja Nainggolan ha ...

Modric Pallone d’Oro : il Real Madrid lo celebra così -FOTO- : Modric Pallone D’ORO- Luka Modric è il vincitore del Pallone d’Oro 2018. Il croato mette fino al dominio Cristiano Ronaldo-Messi durato per ben 10 anni. Oltre 700 voti hanno incoronato il centrocampista del Real Madrid il miglior giocatore della passata stagione. Un premio che lo stesso giocatore ha accolto con grande gioia e soddisfazione. Una […] L'articolo Modric Pallone d’Oro: il Real Madrid lo celebra così -FOTO- ...

Isco-Real Madrid : comincia il braccio di ferro : Questione Isco , il caso monta e assume dimensioni sempre più massicce. Dalle panchine che il trequartista deve subire per scelta di Solari , il quale pare ritenerlo quasi un capro espiatorio del ...

Pallone d'oro a Luka Modric : il croato del Real Madrid beffa Cristiano Ronaldo : Il croato Luka Modric ha vinto il Pallone d'oro 2018 . Il centrocampista del Real Madrid ha preceduto l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo e quello dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann . ...

Dalla Spagna : il Real Madrid cambia idea su Palacios? : Secondo quanto riporta oggi Sport , il Real Madrid starebbe valutando se chiudere l'operazione che porterebbe in Spagna il centrocampista del River Plate, Exequiel Palacios . I dubbi delle merengues , si legge, dipendono dall'...

Calciomercato Juventus - Pjanic si sarebbe offerto al Real Madrid (RUMORS) : Dalla Spagna continuano ad arrivare importanti notizie sul Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano i movimenti di mercato del Real Madrid, che è uscito dall'abisso del tre a zero contro l'Eibar con la bella vittoria contro la Roma in Champions League. Detto ciò, nella prossima sessione di Calciomercato invernale alcuni big potrebbero lasciare il Real Madrid. Tra questi c'è anche Luka Modric, uno dei migliori centrocampisti al ...

Liga - Real Madrid-Valencia 2-0 : i Blancos ripartono - ma ringraziano Courtois : Un gol per tempo e tanta, tantissima sofferenza per il Real Madrid, che torna a sorridere al Bernabeu dopo quasi un mese di assenza. Reduci dal pesante k.o. a Ipurua, i Blancos rialzano la testa ...

Diretta Liga Real Madrid-Valencia : formazioni ufficiali e cronaca : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Santiago Bernabeu'. CLASSIFICA Liga : Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre ...

Real Madrid Valencia 0-0 LIVE - risultato in diretta : Real Madrid-Valencia 0-0 Real Madrid, 4-3-3, : Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón; Ceballos, Llorente, Modric; Vázquez, Benzema, Bale. All. Solari Valencia, 4-4-2, : Neto; Wass, Garay, ...

Inter - il Real Madrid insiste : vuole Icardi la prossima estate (RUMORS) : In casa Inter la testa è rivolta al big match di campionato che domani vedrà i nerazzurri impegnati allo stadio Olimpico contro la Roma in una gara decisiva per la lotta Champions, visto che in caso di vittoria i milanesi porterebbero a 12 i punti di vantaggio sui giallorossi. Uno dei giocatori più attesi è sempre il centravanti argentino, Mauro Icardi, che contro il Frosinone ha giocato solo uno spezzone di gara, essendo partito dalla panchina. ...

Real Madrid-Valencia su DAZN : ecco come fare per vedere la gara gratis : La Liga è ormai vicina al giro di boa, ma non ha mancato finora di regalare sorprese, a partire dall’exploit del Siviglia, che punta a continuare a insidiare Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. I “blancos” sono finora stati protagonisti di un inizio di stagione caratterizzato da troppi alti e bassi e hanno quindi la […] L'articolo Real Madrid-Valencia su DAZN: ecco come fare per vedere la gara gratis è stato ...

Fifa 19 & Adidas : disponibili le 4° maglie speciali di Juventus - Real Madrid - Bayern Monaco e Manchester United : EA Sports ha annunciato la disponibilità, a partire da oggi, delle 4° divise speciali, targate Adidas, di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United Ecco il trailer di annuncio delle 4 magliette in edizione limitata (da quest’anno acquistabili anche nei negozi!!) Come posso ottenere la 4° maglia di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester […] L'articolo Fifa 19 & Adidas: disponibili le 4° maglie speciali di ...

Calciomercato Real Madrid - Perez pronto a soffiare un calciatore al Manchester City [VIDEO] : Il momento di flessione dopo le tre Champions League vinte consecutivamente non cancella l’appeal del Real Madrid, che oltre a vincere conosce anche un altro modo per risollevare i tifosi: gli acquisti in sede di Calciomercato. Ai Blancos sono stati associati diversi top player del calcio mondiale, come Hazard e Neymar, e giovani in rampa di lancio, come Palacios. Ma il nome delle ultime ore, lanciato da Marca in prospettiva estate ...