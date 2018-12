quotidianodiragusa

: Ragusa, evacuata una palazzina Iacp in via Solunto - quotidianodirg : Ragusa, evacuata una palazzina Iacp in via Solunto - quotidianodirg : Ragusa, evacuata una palazzina Iacp in via Solunto - RadioSole : Rischio crollo, evacuata una intera palazzina a Ragusa -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il Comune diin prima linea per l'emergenza in unadi via. Evacuate 17 famiglie. Cassì: nessuno dorme in auto.