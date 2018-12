Quota 100 e reddito cittadinanza? Tria | analisi in corso

Tria : valutiamo costi di Quota 100 e reddito di cittadinanza - la scelta è politica : «Preferirei che l'economia non andasse in recessione - ha detto - accordo o non accordo con la Ue, non è questo che influenza. Certo che trovarsi in recessione mette punti a favore di un sostegno all'...

Tria : valutiamo costi di Quota 100 e reddito di cittadinanza - la scelta è politica : Il ministro dell’Economia in commissione Bilancio alla Camera per una comunicazione (non un’audizione) sulla trattativa con l’Ue e la rimodulazione del deficit: «Con Bruxelles dialogo sempre più costruttivo per evitare infrazione». Intanto, il premier Giuseppe Conte assicura che «il governo è impegnato affinché la discussione con Bruxelles sulla legge di Bilancio si chiuda favorevolmente» e che si sta «lavorando» per ...

Pensioni - la Cgil boccia la riforma gialloverde : “Ecco il bluff della Quota 100” : Mentre la legge di Bilancio è ancora in discussione, sono molti i dubbi, soprattutto sul superamento della legge Fornero. Il...

Pensioni e LdB 2019 : anche l'UE apre alla Quota 100 - ma restano i dubbi sui conti : Ad appena un mese dall'approvazione della legge di bilancio 2019, proprio il tema delle Pensioni appare destinato ad essere il terreno dello scontro finale tra il Governo italiano e la Commissione europea. Da un lato il reddito di cittadinanza sembra aver trovato fin da subito un certo consenso nei tecnici europei, mentre dall'altro l'avvio delle uscite anticipate dal lavoro tramite la quota 100 ha rappresentato fin dall'inizio delle trattative ...

Effetto «Quota 100» rinviato al 2020 per 20mila docenti : Il turnover atteso tra i docenti nel 2019 dovrebbe fermarsi a 21mila unità. Uscita rimandata di un anno per chi maturerà i nuovi requisiti dopo il 31 marzo. Ciò significa che degli oltre 40mila docenti in dirittura d’arrivo per la pensione solo la metà lascerà la cattedra già nel 2019. Gli altri dovranno aspettare il 2020...

Reddito e Quota 100 - emendamento o decreto? Anche il metodo divide Lega e 5 stelle : Di Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni non si sa nulla. O meglio, si sa quel che viene anticipato dalla stampa, gli elementi frammentari che snocciolano gli esponenti di Lega e Movimento 5 stelle (do you remember "stiamo stampando sei milioni di tessere"?), ma da mesi nero su bianco ancora non si è visto nulla. Ma ecco che nei prossimi giorni la cortina fumogena potrebbe diradarsi. Perché il Carroccio spinge per ...

Brunetta : 'Il Governo M5S-Lega cambi sul reddito di cittadinanza e su Quota 100' : Secondo il deputato di Forza Italia, l'economista e accademico Renato Brunetta, per raggiungere l’accordo con la Commissione Europea, non basterebbe un piccolo aggiustamento della manovra di bilancio sottoscritta dal Governo gialloverde. Secondo l'ex capogruppo alla Camera, per trovare un accordo con l'Unione Europea, infatti servirebbe un aggiustamento strutturale di oltre 50 miliardi di euro per i prossimi tre anni. Soltanto così si può ...

