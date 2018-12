Quarti di finale di Coppa Lombardia stasera per il Castionetto

Meta Catania ai Quarti di finale di Coppa - vittoria prestigiosa contro Maritime Augusta : Meta Catania vola ai quarti di Coppa Divisione battendo il Maritime Augusta ai calci di rigore. Una vittoria prestigiosa quella conquistata dagli etnei al Palajonio contro un avversario costruito ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Alessia Mesiano eliminata da Betrian ai Quarti di finale - addio medaglie per la Campionessa : Alessia Mesiano si deve fermare ai quarti di finale dei Mondiali 2018 di Boxe femminile che si stanno disputando a New Delhi (India) e deve dunque dire addio al sogno di difendere il titolo iridato che aveva conquistato due anni fa tra i pesi piuma (57 kg). L’azzurra, che in precedenza aveva avuto la meglio sull’insidiosa turca Esra Yildiz e sulla quotata irlandese Michaela Walsh, si è dovuta arrendere per split decision (4-1) al ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Alessia Mesiano approda ai Quarti di finale dei pesi piuma! : Arriva una vittoria importantissima per Alessia Mesiano ai Mondiali di Boxe femminile 2018 in corso di svolgimento a Nuova Delhi. La campionessa in carica dei pesi piuma (-57 kg) si è qualificata per i quarti di finale, sconfiggendo per split decision la temibile irlandese Michaela Walsh ai punti e con verdetto non unanime per 4-1. I tabellini dei giudici: 27-30, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28. Un match in cui la 26enne laziale si è dimostrata ...

Taekwondo - French Open 2018 : Laura Giacomini si ferma ai Quarti di finale nei +73 kg - lontani dal podio gli altri azzurri : Seconda giornata di gare per il French Open 2018 di Taekwondo. Presso lo Stadio Pierre de Coubertin di Parigi si sono concluse le competizioni riservate alle categorie senior e sono iniziate quelle dedicate agli junior. Giornata difficile per i colori azzurri, con Laura Giacomini, unica atleta con ambizioni di podio, costretta alla resa nei quarti di finale. Vediamo nel dettaglio i risultati di oggi, categoria per categoria. Nei -58 kg ...

Coppa Italia Eccellenza - Quarti di finale : che rimonte per Borgomanero e Canelli SDS : Il risultato più clamoroso? Arriva da Torino. Il Vanchiglia, dopo l'1-0 dell'andata contro il Canelli San Domenico Savio, poco prima dell'intervallo trova nuovamente il vantaggio sentendosi la ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Serra vola in semifinale e conquista la medaglia - Di Serio eliminato ai Quarti : Ultima giornata di quarti di finale ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Nel pomeriggio l’Italia conquista una bella qualificazione alle semifinali e un’eliminazione in attesa dell’incontro di Salvatore Cavallaro impegnato più tardi contro lo sloveno Venko tra i 75 kg. Federico Serra ha dato una dimostrazione di grande forza surclassando lo scozzese Aqeel Bashir ...

Lotta femminile - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Aurora Campagna supera Irina Kuznetsova e va ai Quarti di finale : Aurora Campagna prosegue la galoppata verso le medaglie nella categoria 62 kg della Lotta femminile ai Mondiali Under 23 in corso a Bucarest: negli ottavi di finale l’azzurra supera la kazaka Irina Kuznetsova con il punteggio di 6-3 ed accede ai quarti, dove affronterà la tedesca Luisa Helga Gerda Niemesch. Inizia bene l’azzurra, che a 4’30” trova una proiezione da due punti che la porta subito in vantaggio. Nel finale ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Clemente Russo eliminato ai Quarti di finale - Tatanka si arrende a Ghadfa tra i supermassimi : Arriva un pesantissimo verdetto per Clemente Russo ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Tatanka, entrato direttamente in tabellone ai quarti di finale tra i supermassimi (sua nuova categoria di peso in cui spera di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020), ha perso nettamente contro lo spagnolo Drissi Ghadfa capace di imporsi con un chiaro verdetto unanime: 5-0 per il padrone di ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili eliminato nei Quarti di finale dei 97 kg : Brutte notizie per l’Italia dai Mondiali Under 23 di Lotta, in corso di svolgimento a Bucarest: Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nella categoria 97 kg della greco-romana, entrato in gara nelle qualificazioni, dopo aver superato il kirghiso Uzur Dzhuzupbekov ed il polacco Gerard Cyprian Kurniczak, viene eliminato ai quarti di finale, dal russo Aleksandr Golovin. L’incontro inizia bene per l’azzurro, più propositivo in avvio, e ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Riccardo Vito Abbrescia eliminato nei Quarti di finale dei 77 kg : Brutte notizie per l’Italia dai Mondiali Under 23 di Lotta, partiti oggi a Bucarest: Riccardo Vito Abbrescia, impegnato nella categoria 77 kg della greco-romana, entrato in gara direttamente agli ottavi di finale, dopo aver superato l’ucraino Elmar Nuraliiev, viene eliminato ai quarti di finale, dall’indiano Sajan Sajan. Ancora una volta la contesa per l’azzurro parte in salita, con l’indiano capace di marcare il ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Riccardo Vito Abbrescia passa ai Quarti di finale nei 77 kg : Iniziano bene per l’Italia i Mondiali Under 23 di Lotta, partiti oggi a Bucarest: Riccardo Vito Abbrescia, impegnato nella categoria 77 kg della greco-romana, entrato in gara direttamente agli ottavi di finale, supera l’ucraino Elmar Nuraliiev e passa ai quarti di finale, dove attende il vincente della sfida tra l’iraniano Seyedmohammad Seyedali Choobchian Langeroudi e l’indiano Sajan Sajan. La contesa per ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Maietta e Di Lernia volano ai Quarti di finale : Ottima giornata per l’Italia ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Due azzurri erano impegnati sul ring in terra iberica e sono arrivati due belle vittorie ai punti che hanno permesso ai nostri portacolori di volare ai quarti di finale nelle rispettive categorie di peso. Francesco Maietta ha avuto la meglio sul rumeno Vasile Suciu per split decision (4-1) tra i 60 kg e al ...

Scherma - Coppa del Mondo Orleans 2018 : Rossella Gregorio si ferma ai Quarti di finale - Arianna Errigo out ai sedicesimi : Se lo scorso anno era stata doppietta, questa volta le sciabolatrici azzurre chiudono giù dal podio nella prima tappa di Coppa del Mondo ad Orleans (Francia). La migliore è stata Rossella Gregorio, che si è fermata nei quarti di finale e non è riuscita a confermare la vittoria di 12 mesi fa. La campana è stata sconfitta, infatti, all’ultima stoccata dalla greca Despina Georgiadou per 15-14. Sempre l’ellenica aveva eliminato nei sedicesimi ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Aziz Mouhiidine liquida Begadze e vola ai Quarti di finale : Esordio vincente di Aziz Abbes Mouhiidine ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Il 20enne ha sconfitto il georgiano Nikoloz Begadze negli ottavi di finale della categoria 91 kg, l’azzurro si è imposto ai punti con verdetto unanime (5-0, tutti i giudici hanno marcato 29-28 nei propri cartellini) e vola così ai quarti di finale dove se la dovrà vedere con lo spagnolo Steven ...