Qualità dell’aria | la sperimentazione nel Barese | “Studenti meno attenti se c’è troppa

Qualità dell’aria nel Bacino Padano : la parola ai cittadini di 7 regioni. Al via la prima indagine “verde” sulla popolazione : Dimmi dove vivi, come respiri e con i tuoi e suggerimenti contribuirai a combattere lo smog e a donare un albero alle Dolomiti. E’ questo il messaggio di “Valuta l’aria”, il primo questionario sulla percezione della Qualità dell’aria da parte dei cittadini del Bacino Padano, destinato a tutti i residenti nelle sette regioni di quest’area: Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, ...

California - il punto della situazione sugli incendi : oltre 10.000 strutture distrutte - aumenta il pericolo frane e scarsa Qualità dell’aria : Sale a 631 il numero dei dispersi del Camp Fire, l’incendio più mortale dell’ultimo secolo divampato una settimana fa nel nord della California. Kory Honea, sceriffo della contea di Butte, ha dichiarato che sulla lista potrebbero esserci persone che sono riuscite a sfuggire alle fiamme e a mettersi in salvo, senza sapere di essere annoverati tra i dispersi. Per questo motivo, la lista dei dispersi è pubblica, in modo che le persone possano ...

Immaginaria 360° - arriva nelle scuole il primo progetto di realtà virtuale sulla Qualità dell’aria : Voli su drone, grafiche di animazione, video e foto a 360 gradi. arriva nelle scuole di tutta Italia Immaginaria 360°, il primo progetto di realtà virtuale dedicato alla qualità dell’aria. Realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo di Liquigas, mette la tecnologia al servizio della didattica per sensibilizzare alla salubrità dell’aria: grazie a visori di ultima generazione, gli studenti potranno vivere ...

Ambiente : a Bologna i cittadini monitoreranno la Qualità dell’aria : Coinvolgere i bolognesi nel monitoraggio della qualita’ dell’aria con un percorso di ‘citizen science’ e una serie di sensori low-cost. E’ la proposta che arriva dal team di ‘iScape’: il progetto europeo di ricerca pensato per migliorare il controllo dell’inquinamento atmosferico e delle emissioni di CO2 nei contesti urbani. Due appuntamenti – il primo il 15 novembre e il secondo il 10 ...

Google non fornisce più le informazioni sulla Qualità dell’aria su Meteo e Ricerca : Nelle ultime settimane le informazioni sulla qualità dell'aria sono state rimosse sia da Google Meteo che dal motore di Ricerca del colosso statunitense L'articolo Google non fornisce più le informazioni sulla qualità dell’aria su Meteo e Ricerca proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo rilevatore della Qualità dell’aria di Xiaomi è ufficiale in Cina : misura TVOC - PM2 - 5 - CO2 e altro : È stata ufficializzata in Cina il nuovo Xiaomi Mi Air Detector, strumento per gli ambienti domestici in grado di rilevare la qualità dell'aria L'articolo Il nuovo rilevatore della qualità dell’aria di Xiaomi è ufficiale in Cina: misura TVOC, PM2,5, CO2 e altro proviene da TuttoAndroid.

Inquinamento indoor : la cattiva Qualità dell’aria causa danni al sistema respiratorio e cardiocircolatorio : Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche hanno condotto uno studio sulla montagna himalayana per verificare gli effetti dell’Inquinamento indoor sul sistema respiratorio e cardiocircolatorio della popolazione locale. Il lavoro, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di scienze biomediche e chirurgico specialistiche dell’Università di Ferrara e con l’Università di Pisa, è in via di pubblicazione sulla rivista European Journal ...

Inquinamento atmosferico - l’India si prepara alla sua peggior stagione : bassissima Qualità dell’aria a Nuova Delhi : La stagione dei monsoni è stata velocemente sostituita da condizioni asciutte e nebbiose nelle parti settentrionali dell’India, a segnare l’inizio dell’evento annuale di scarsa qualità dell’aria sulla regione. Con la qualità dell’aria definita “molto seria” nella capitale indiana, le autorità si preparano ad un importante festival indù che prevede spettacoli pirotecnici che potrebbero nascondere Nuova Delhi sotto una cappa di polvere e smog. Le ...

Qualità dell’aria : Portici vince bando Ue grazie a MONICA - il sensore “annusa-smog” dell’ENEA : grazie al sensore “annusa-smog” MONICA dell’ENEA, il progetto “Air-Heritage” del Comune di Portici, vicino Napoli, è l’unica proposta italiana a vincere il bando europeo “Azioni Urbane Innovative” sull’abbattimento delle emissioni inquinanti in città. Con un budget di 4,1 milioni di euro, questa iniziativa triennale “tutta italiana” prevede il coinvolgimento dei cittadini per migliorare il monitoraggio della Qualità dell’aria sul ...

India - continua a peggiorare la Qualità dell’aria a Nuova Delphi : PMI a livelli record : Precipita la qualità dell’aria a Nuova Delhi, la città che, con Pechino sulla strada del risanamento, si avvia a diventare la megalopoli più inquinata del mondo. I rilevatori dell’Indice di qualità dell’aria del ministro delle scienze della terra confermano l’allarme: la situazione è classificata come “molto grave”, con i contadini che bruciano i resti del raccolto campi intorno alla città negli stati del ...

Ambiente : sondaggio - il 94% degli italiani preoccupato per la Qualità dell’aria : L’emergenza smog e l’inquinamento atmosferico preoccupano gran parte degli italiani: ben il 94% si dice ‘preoccupato’ per la qualità dell’aria e il 39% ‘molto preoccupato’. E’ quanto emerge dal sondaggio Lorien Consulting, presentato oggi a Roma, in occasione del convegno Green Mobility durante il quale LegAmbiente, nel giorno in cui in alcune città scatta lo stop ai diesel più vecchi, ha illustrato dieci proposte ...