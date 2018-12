Psg-Montpellier rinviata, si temono le proteste dei gillet gialli

ilnapolista

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il prossimo turno di Ligue 1 Psg-a data da destinarsi. La Ligue 1 ha deciso di cancellare il match in programma sabato prossimo al Parco dei Principi, tre giorni prima della decisiva trasferta della squadra di Tuchel a Belgrado. La scelta della lega transalpina si fa risalire alledeicontro le politiche governative di Emmanuel Macron. La polizia parigina avrebbe inoltrato una richiesta per probabili problemi di ordine pubblico in riferimento alle manifestazioni per le strade della capitale. Lo scorso sabato, Parigi è stata invasa da 75mila dimostranti, con circa 100 feriti e 600 persone fermate. Quindi, almeno per il momento, il Psg non ha impegni impegni domestici nel week-end: domani affronterà lo Strasburgo nel turno infrasettimanale, dopodiché potrà preparare con tutta tranquillità la sfida di Champions in casa della Stella Rossa. In caso ...