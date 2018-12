Psg-Montpellier rinviata | ecco il motivo

calcioweb.eu

: In Francia prosegue la protesta dei 'gilet gialli', la Federazione rinvia #PSGMontpellier ? - DiMarzio : In Francia prosegue la protesta dei 'gilet gialli', la Federazione rinvia #PSGMontpellier ? - SiamoPartenopei : UFFICIALE - PSG-Montpellier rinviata su richiesta della Questura - PSGInMyBlood : RT @cjmimun: Prevista nello stesso giorno di una possibile nuova mobilitazione dei gilet gialli a Parigi, la partita di sabato prossimo tra… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il campionato francese sta regalando emozioni ma anche il dominio del Psg che si appresta a vincere un altro campionato e con largo anticipo, la differenza tecnica con gli avversari è impressionante. Nel frattempo il match contro ilè stato rinviato per la mobilitazione dei 'gilet gialli' che stanno protestando in tutto il paese per l'aumento dei costi del carburante.il comunicato: "A seguito della richiesta della Prefettura di Polizia, la LFP ha rinviato l'incontro Parigi Saint-Germain –HSC, valida per la 17a giornata della Ligue 1 di Conforama e inizialmente programmato per sabato 8 dicembre alle 16. La Commissione della concorrenza del PFL stabilirà successivamente la data del recupero".