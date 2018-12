Psg | Buffon La Juventus? Vorrei incontrarla ma non in finale di Champions | Cavani

Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico : siparietto in diretta tv nel post Napoli-Psg : Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico hanno dato vita ad un siparietto in diretta tv dopo la gara del Napoli contro il PSG “E’ normale subire qualcosa, penso alla fine che il loro gol sia stato meritato”, Gigi Buffon ha commentato così il pareggio di ieri sera tra Napoli ed il suo PSG ai microfoni di Skysport. Nel post partita il portiere ha trovato ad intervistarlo la compagna Ilaria D’Amico, la quale ha voluto ‘difendere’ ...

Gigi Buffon dopo l'esordio col Psg in Champions : 'Il rosso con la Juve? Ho sofferto in silenzio...' : Gigi Buffon , dopo la lunga squalifica per l'espulsione in finale di Champions con la Juve e contro il Real Madrid, è tornato in campo a Napoli. Con la maglia del Psg , però. E al termine della ...

Champions - l'Inter rimonta con il Barça : 1-1 | Il Napoli riprende il Psg : Insigne batte Buffon : A San Siro match sotto la pioggia e di sofferenza per i nerazzurri. I blaugrana vanno in vantaggio nella ripresa con Malcom, poi pareggia il solito Icardi. Il Tottenham vince e spaventa Spalletti. Al San Paolo Buffon procura il rigore poi segnato da Insigne: il Napoli pareggia 1-1.

Psg - Tuchel : 'Il Napoli non è una piccola - Buffon merita di giocare' : Sarà tutto in una notte, per Napoli e Paris Saint-Germain. Al San Paolo lo scontro diretto tra le due squadre potrebbe indirizzare notevolmente il discorso qualificazione, dopo il 2-2 del Parco dei ...

Buffon : «Ho visto un Napoli molto forte - ora il Psg è più solido» : In conferenza stampa Gianluigi Buffon in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Psg: «Non è una partita normale, sappiamo di dover vincere. L’importante è non perdere, abbiamo altre due partite da giocare e vogliamo qualificarci». L’ambiente del San Paolo: «È uno stadio caldo, sarà molto complicato giocare qui. I tifosi e la squadra sono in grande comunione, noi dobbiamo provare a vincere. Non sarà facile, all’andata ho visto ...

Napoli-Psg - Buffon : 'Ancelotti è speciale. L'anno scorso ho temuto di perdere lo scudetto contro gli azzurri' : La Champions League e Gianluigi Buffon , dov'eravamo rimasti? Alla notte amara del Bernabeu, terminata con l'eliminazione della Juventus da parte del Real Madrid, l'espulsione ad opera dell'arbitro ...

Psg - Buffon : 'Napoli? L'anno scorso ho temuto di perdere lo scudetto' : NAPOLI - 'Conosco bene questo stadio e l'atmosfera che si respira al San Paolo. Sia la squadra che i tifosi sono in grande comunione tra loro, sarà difficilissimo vincere contro il Napoli, una squadra ...

Napoli - Ancelotti aspetta il Psg e... Buffon : 'Che bello ritrovarlo' : Napoli - 'Stiamo bene, abbiamo recuperato bene dopo la partita di venerdì. Sappiamo la difficoltà della partita e sappiamo quello che dobbiamo fare. L'ambiente è carico nella maniera giusta e ...

Psg - Buffon : “ho sofferto a vedere la partita in tv” : “Non voglio darmi scadenze e giocare fino a quando mi renderò conto di essere competitivo. Finché ho la fortuna di avere questo tipo di offerte e di giocare ad livelli altissimi di calcio, vado avanti. Per smettere c’è tempo”. Ecco le parole di Gigi Buffon che si prepara all’esordio stagionale in Champions contro il Napoli, martedì prossimo al S.Paolo. “Sarà una partita delicata, contro un avversario di ...

Napoli - Hamsik : 'Qui mi manca solo lo scudetto - ma so che è possibile. Il Psg? Bello ritrovare Buffon' : Dal pareggio beffa del Parco dei Principi nella gara dell'ultimo turno del girone C di Champions League contro il Paris Saint Germain alla prossima sfida contro i parigini in programma martedì 6 ...

Psg - Buffon : “Ho meritato le tre giornate di squalifica - ma l’arbitro…” : Dopo la dura espulsione in Champions League, quando ancora vestiva la maglia della Juventus, ora Gigi Buffon è tornato a parlare di quell’episodio. L’estremo difensore del Psg ha voluto commentare l’accaduto ai microfoni di Sky Sport: “Finita la gara ho alzato un po’ troppo i toni. Però ci tengo a dire che nell’arena, quando veramente […] L'articolo Psg, Buffon: “Ho meritato le tre giornate di ...

Psg - Buffon : 'Potevo andare alla Lazio ma...' : Questo ha un valore importante, ma penso che la soluzione migliore fosse lasciare l'Italia, ampliare il mio mondo di conoscenze'.

Psg - Buffon : 'Pronto per la Champions. Con Ancelotti il Napoli ha un'altra consapevolezza' : Buffon ha poi parlato delle principali candidate alla vittoria della Champions League: 'Ci sono 2-3 favorite: non puoi non mettere il Barcellona che ha il primo, a volte secondo giocatore al mondo, ...

Psg - Buffon e la Champions : "Quanto ho sofferto senza. E sul 'bidone' di Madrid..." : ... la Juventus, tra le principali candidate alla vittoria della Champions League: 'Ci sono 2-3 favorite: non puoi non mettere il Barcellona che ha il primo, a volte secondo giocatore al mondo, Messi, ...