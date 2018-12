Prova a guidare come Ace Ventura | prende in pieno un albero e si schianta contro un muro

F1 - Hamilton si gode una super Mercedes : “mai Provato così tanto piacere nel guidare questa macchina” : Il pilota della Mercedes ha parlato del suo venerdì di prove libere, ponendo l’accento sulla superiorità della W09 Una giornata fantastica, una superiorità schiacciante della Mercedes nel venerdì di prove libere di Suzuka. Doppietta sia nelle FP1 che nelle FP2, con Hamilton davanti a Bottas in entrambe le sessioni, un modo perfetto per il britannico di cominciare un week-end che potrebbe mettere la parola fine nella corsa al titolo ...