Portavalori, banditi sparano e fuggono

Un furgoneè stato rapinato stamane sul raccordo autostradale Avellino-Salerno da una banda specializzata che è entrata in azione all'altezza dello svincolo di Serino (Avellino). Prima di darsi alla fuga,ihanno dato fuoco agli automezzi che essi stessi avevano utilizzato per giungere sul posto,e hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco. Isono poi fuggiti a bordo di un'auto rubata a una donna rimasta bloccata con altre centinaia di vetture sulla carreggiata. Non si segnalano persone ferite.(Di martedì 4 dicembre 2018)