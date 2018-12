Port' Alba | addio alla libreria Guida | al suo posto un negozio di jeans

Minni-Zinga o Kojak-MontalbanoLa sfida con Jago-Renzi alla Porta : Fare le primarie è il trionfo dell’anti-politica,dell’indecisione che si rivolge non alle urne ma all’Urna,dove il Po-po-lo sceglie,ma non decide,seleziona ma tanto non conta nulla Segui su affaritaliani.it

Brindisi - arrestati due ventenni : trasPortavano 1.500 kg di droga dall’Albania all’Italia con un gommone : Sorpresi mentre scaricavano un gommone carico di 1.500 kg di droga tra marijuana e hashish. Sono stati arrestati ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Monopoli due Brindisini al termine del blitz – disposto dal Ministero dell’Interno – mirato al contrasto dell’attività dei trafficanti che sfruttano la rotta adriatica per fare approdare sulle coste pugliesi ingenti carichi di droghe provenienti dai Balcani e dall’Albania. ...

Albanese atterra all'aeroPorto San Francesco e viene arrestato dalla polizia : PERUGIA I poliziotti della Squadra Mobile sono intervenuti presso l'aeroporto San Francesco a seguito di segnalazione, pervenuta dal personale di polizia di quello scalo aereo, di un cittadino ...

Albano e Romina : il 27 dicembre concerto al PalasPort di Bolzano : Proseguono gli impegni di una delle coppie musicali più amate come Albano e Romina che sono impegnati in nuovi progetti sul piccolo schermo. Ci sono progetti in corso per i due cantanti ma nel frattempo la coppia canora tornerà ad esibirsi in Italia con un concerto atteso nel mese di dicembre che registra il sold out e pone fine alla tournée di quest'anno. In questi mesi sono stati capaci di fare il tutto esaurito nel mondo ma c'è grande ansia ...

'SPort for NATURE' - viaggio alle Isole Svalbard. Gli effetti del global warming : In viaggio alle Isole Svalbard per raccontare gli effetti devastanti che l'inquinamento e il surriscaldamento del pianeta - il cosidetto global warming - stanno provocando in tutto il mondo. Massimiliano Nebuloni e Stefano Tirelli - docente Docente di Tecniche Complementari Sportive all'Università Cattolica di Milano e mental trainer di numerosi campioni dello sport - hanno portato ...

ExPort e investimenti : le imprese calabresi alla ricerca di opPortunità in Albania : Manodopera qualificata e tassazione favorevole 'Grazie a una manodopera qualificata, a una tassazione favorevole e alla stabilità politica - aggiunge Renato Pastore, presidente della sezione ...

Albania : presidente Meta a Istanbul per cerimonia apertura nuovo aeroPorto : Entro i prossimi dieci anni dovrebbe infatti servire circa 200 milioni di passeggeri, quasi il doppio dell'aeroporto statunitense di Atlanta, il più trafficato del mondo in base alle più recenti ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la TV giapponese ha vinto - lo sPort ha perso. Stravolto il palinsesto delle semifinali - si gioca all’alba in Europa : Oggi il potere della televisione giapponese si è palesato con tutto il suo fragore, i network del Sol Levante hanno letteralmente Stravolto le logiche del programma delle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a Yokohama nella giornata di venerdì 19 ottobre. Le due sfide si disputeranno infatti alle ore 06.40 (Serbia-Olanda) e alle ore 09.10 (Italia-Cina) perché alle ore 12.20 è prevista la finalina per il quinto ...

Albanese : vivo da topo come i boss mafiosi che Portano infezioni : Con il registro del grottesco Antonio Albanese può fare quello che vuole, da sempre. Da personaggi come Alex Drastico o Epifanio a quelli più politici come l'ingegner Perego, Cetto La Qualunque oppure ...

Albalonga (calcio - serie D) - Del Moro : «Punto imPortante a Lanusei - questa squadra vale» : Roma – L’Albalonga coglie un punto prezioso sul campo del Lanusei. La sfida in terra sarda termina a reti bianche e Lorenzo Del Moro, giovane estremo difensore castellano classe 1999, commenta così il match: «Un pareggio importante dopo due partite in cui abbiamo racimolato un solo punto quando avremmo meritato molto di più. In Sardegna abbiamo affrontato un avversario di valore e sicuramente organizzato, ne è uscita una sfida combattuta ...

Domenica In – Terza puntata del 30 settembre 2018 – Albano - Smith e Renzo Arbore tra gli ospiti. RapPorti tra ex nel talk. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E successo sono state le prime due puntate, il programma più visto del pomeriggio, ma sopratutto oltre 5% di share in più […] L'articolo Domenica In – Terza puntata del 30 settembre 2018 – Albano, Smith e Renzo Arbore tra gli ospiti. Rapporti tra ex nel talk. sembra ...

La Fondazione CRC Porta ad Alba l'opera di Emilio Vedova : ...la messa a fuoco del gesto singolare pittorico è quanto mai attuale e porta a riflettere su questioni fondamentali della nostra esistenza terrena quali persone capaci di agire e di influire nel mondo ...