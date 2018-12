Porsche Carrera Cup Italia - Premiati a Roma i vincitori della stagione 2018

quattroruote

(Di martedì 4 dicembre 2018) Si è chiusa con laCup Night laCup, il campionato monomarca che negli anni ha fatto da trampolino di lancio a piloti del calibro di Matteo Cairoli (che ha corso già due volte alla 24 Ore di Le Mans in categoria GTE-AM). Tra gli ospiti intervenuti alla serata, anche l'attore Patrick Dempsey, in veste di pilota e team owner in partnership con Proton Competition (con il suo team ha vinto sulla911 RSR la classe GTE Am lo scorso giugno alla 24 Ore di Le Mans).del. Il direttore generale, Pietro Innocenti, ha premiato il 22enne pilota bresciano Gianmarco Quaresmini, campione assoluto con Dinamic Motorsport CentroBrescia, e i gentlemen driver Bashar Mardini (GDL Racing) e Vincenzo Montalbano (Ghinzani Arco Motorsport),rispettivamente di Michelin Cup e Silver Cup. Quaresmini ...