Pornhub | arriva il porno con i “gilet gialli” Ma non è l’unico caso di “instant hard”

(Di martedì 4 dicembre 2018) Un video hard con protagonista una sexy gilet gialla. Succede anche questo in Francia, sull’onda lunga delle proteste scatenate, almeno inizialmente, dall’aumento delle accise sulla benzina. Su Pornub transalpino è comparso un filmato dal titolo e dal calembour piuttosto eloquenti, “Chloé Sanchez. Exhibisition et pipe en public gilet jaune ma-nue-festation”.Protagonista assoluta, questa ragazza vestita della sola uniforme di lotta che in queste settimane sta rileggendo, Oltralpe, la “lezione” dei nostri dimenticabili forconi. Trama: un uomo si vede sbarrare il passaggio dall’agguerrita quanto avvenente fanciulla in total gilet giallo, col pretesto della manifestazione in corso, e poi chi vorrà, vedrà… Cloé Sanchez, sul suo profilo Instagram, si professa una camgirl e una creatrice di video. Come questo che ha già riscosso decine di migliaia di wiews.Ma non è certo la prima volta ...