Pomeriggio 5 | Giulia Salemi contro Fariba Tensione dopo il GF Vip

Grande Fratello Vip - 'Non ha capito' : preoccupatissima la mamma di Giulia Salemi interviene a Pomeriggio 5 : Intervenuta nel consueto spazio dedicato al Grande Fratello Vip di Pomeriggio 5 di ieri, martedì 27 novembre, Fariba Tehrani , mamma di Giulia Salemi , ha voluto chiarire quanto detto alla figlia in ...

Pomeriggio 5. Francesco Monte demolito dalla ex Teresanna Pugliese : 'Lui e Giulia Salemi - a Capodanno...' : Un siluro in diretta su Francesco Monte . Ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso c'è Teresanna Pugliese , ex di Monte ai tempi di Uomini e donne . Quando le chiedono quali probabilità abbia di ...

Teresanna a Pomeriggio 5 attacca Francesco Monte e Giulia Salemi e poi litiga con Francesca Cipriani : Pomeriggio 5: cosa pensa Teresanna Pugliese di Francesco Monte e Giulia Salemi Teresanna Pugliese boccia la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Incalzata da Riccardo Signoretti a Pomeriggio 5, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato una frecciatina alla coppia del Grande Fratello Vip. A detta della napoletana, i due dureranno poco […] L'articolo Teresanna a Pomeriggio 5 attacca Francesco Monte e Giulia ...

Pomeriggio 5 - Fariba sul rito per Monte e Giulia : “Me lo hanno chiesto gli autori” : La madre di Giulia Salemi a Pomeriggio 5: tutta la verità sul rito di Fariba Fariba Therani è stata ospite di Pomeriggio 5 per dire la sua verità sul rito magico eseguito su Francesco Monte e la figlia Giulia Salemi a Casa Signorini. L’ex concorrente di Pechino Express ha chiarito che il tutto è nato […] L'articolo Pomeriggio 5, Fariba sul rito per Monte e Giulia: “Me lo hanno chiesto gli autori” proviene da Gossip e Tv.

Giulia Provvedi tradita - Deianira Marzano a Pomeriggio 5 : «Confermo - lui è andato via con una mora...» : Giulia Provvedi tradita dal fidanzato Pierluigi Gollini ? Deianira Marzano ha parlato oggi a Pomeriggio 5 oggi. La 'grande accusatrice' del portiere dell'Atalanta avrebbe ribadito la sua posizione in ...

Deianira a Pomeriggio 5 conferma tutto su Gollini e Giulia e aggiunge nuovi dettagli : Pomeriggio 5, parla Deianira: nuovi dettagli sul presunto tradimento di Gollini ai danni di Giulia Provvedi Deianira Marzano è tornata a parlare del presunto tradimento di Pierluigi Gollini ai danni di Giulia Provvedi, componente de Le Donatella. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip – quella nella quale l’ex concorrente di X Factor è venuta […] L'articolo Deianira a Pomeriggio 5 conferma tutto su Gollini e Giulia ...

Pomeriggio 5 - Marchesa attaccata da Fariba : la mamma di Giulia non si risparmia : Pomeriggio 5, tutti contro la Marchesa: Fariba, la mamma di Giulia Salemi, non si è risparmiata Oggi a Pomeriggio 5 si è parlato della Marchesa d’Aragona. Fariba, la mamma di Giulia Salemi, ha raccontato un retroscena di Pechino Express e non si è risparmiata nell’attaccare l’ormai ex concorrente del Gf Vip. “Tutto questo rumore le […] L'articolo Pomeriggio 5, Marchesa attaccata da Fariba: la mamma di Giulia non si ...