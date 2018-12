Pokémon GO | emergono nuovi dettagli sulle battaglie tra giocatori

eurogamer

(Di martedì 4 dicembre 2018) Dopo i rumor dei giorni scorsi Niantic ha annunciato l'arrivo degli scontri tra allenatori inGO, ma come funzioneranno esattamente?Come riporta il sito ufficiale del gioco, ogni allenatore potrà usare squadre di 3e ci si potrà sfidare in ogni momento, una volta terminate le cosiddette sfide allenatore potrete ricevere fantastici premi. Inoltre un giocatore potrà competere solo con quelli della sua stessa lega allenatore:"Le sfide Allenatore inizieranno questo mese e potrete sfidarvi con un amico o un altro Allenatore in qualsiasi momento. Usando un codice della sfida potrete sfidare un altro Allenatore, creare una squadra di tree scoprire chi di voi sarà il vincitore. Una volta terminate le sfide Allenatore, entrambi gli sfidanti riceveranno fantastici premi, come la possibilità di guadagnare rari Oggetti Evoluzione. Per garantire un gioco equo, gli ...