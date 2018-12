PlayStation Classic | vale la pena comprarla?

PlayStation Classic - torna la mitica console Sony del 1994 : la nostra prova : ... ma il fascino di vedere rimaterializzarsi sullo schermo quel mitico logo accompagnato dal tipico suono di avvio che per anni è stato colonna sonora nelle camerette di mezzo mondo, è veramente ...

PlayStation Classic è finalmente disponibile : L'attesa per PlayStation Classic è finalmente terminata. A partire da oggi, tutti gli appassionati di videogiochi potranno finalmente rivivere le avventure videoludiche delle origini, riscoprendo ricordi ed emozioni mai sopite grazie alla riproduzione in miniatura della prima console PlayStation® che include 20 giochi originali pre-caricati.PlayStation uscì in Giappone il 3 dicembre 1994 e, grazie a innovazioni tecniche come il rendering 3DCG in ...

PlayStation Classic : un'analisi tecnica evidenzia la "pessima" emulazione dei giochi : Come ormai saprete, anche Sony ha deciso di "regalare" ai fan una riedizioni mini della storica prima PlayStation, come fatto in precedenza da Nintendo con le mini retro console NES e SNES.PlayStation Classic, che include giochi del calibro di GTA, Metal Gear Solid e molte altre perle, sarà disponibile a partire da oggi, 3 dicembre, e Digital Foundry ha voluto esaminare a fondo la piccola macchina.A quanto pare, dall'analisi condotta dalla ...

PlayStation Classic - il tuffo nel passato di Sony tra piacevoli ricordi e dura realtà : Lanciata in Giappone nel dicembre del 1994, ed arrivata in Europa ed USA il settembre seguente, la PlayStation ha lasciato il suo segno nella storia dei videogame. Il 3 Dicembre, a 24anni dal lancio, arriverà sugli scaffali dei principali rivenditori la PlayStation Classic, una riedizione in miniatura della fortunata console di Sony dotata di due controller USB e con precaricati a bordo 20 giochi. Come per le altre mini console uscite ...

PlayStation Classic : i voti della stampa internazionale : Da qualche giorno iniziano ad arrivare le recensioni per PlayStation Classic, risposta di Sony a NES e SNES Classic Mini di Nintendo.Come riporta VG247, Sony ha annunciato PlayStation Classic lo scorso agosto, la console sarà disponibile dal 3 dicembre con una selezione di 20 titoli dell'era PS1, in Giappone alcuni titoli saranno diversi. E' proprio la lista dei giochi ad essere sotto accusa, in effetti mancano alcuni mostri sacri come Silent ...

Sony PlayStation Classic - recensione : PlayStation è diventato al giorno d'oggi il brand videoludico più forte sul mercato, ma fa quasi strano pensare che fino a 25 anni fa non esistesse nemmeno. E se non fosse stato per quel progetto di collaborazione tra Nintendo e Sony andato in fumo nei primi anni '90, forse a Sony non sarebbe mai venuto in mente di creare una sua console per videogiochi, e chissà come si sarebbe evoluto quell'universo parallelo. Nel 1994 Sony lanciò sul mercato ...

PlayStation Classic - la recensione di GQ : benvenuti negli anni Novanta (di nuovo) : Sembra passata una vita dal 1994: nei cinema spopolano Forrest Gump e Pulp Fiction, in libreria escono romanzi come Jack Frusciante è uscito dal gruppo o Sostiene Pereira, mentre in tv piangiamo per il rigore sbagliato da Roberto Baggio nella finale dei mondiali di calcio a Pasadena o per la scomparsa di Massimo Troisi e Ayrton Senna. In quello stesso anno, Sony decide di stravolgere il mondo dei videogiochi lanciando la prima PlayStation: una ...

PlayStation Classic : Sony pubblica un nuovo video unboxing : PlayStation Classic è in arrivo tra una settimana e Sony Interactive Entertainment ha deciso di mostrarla nuovamente.Come riporta Twinfinite, la casa di PlayStation ha pubblicato un nuovo video dedicato alla prossima mini-console, che mostra un unboxing fatto dal direttore dei social media, Sid Shuman.Per essere precisi, la parte "unboxing" occupa circa dieci secondi del 151 nel video, ma è ancora una buona occhiata al prossimo hardware. ...

PlayStation Classic : giochi disponibili e dove comprarla : Dopo Nintendo con NES Classic mini e SNES Classic mini, anche Sony porta sul mercato PlayStation Classic, che sicuramente i più nostalgici e amanti del retrogaming non si faranno sfuggire. In questo articolo vedremo i giochi disponibili leggi di più...

PlayStation Classic si mostra in un nuovo e interessante spot pubblicitario che mette in mostra i giochi disponibili : PlayStation Classic è la mini console dedicata agli appassionati della prima PlayStation, e se avete intenzione di liberare il vostro lato nostalgico dovete sapere che è in arrivo sul mercato a partire dal 3 dicembre, ad un prezzo di 99 euro.La mini console, oltre ad essere un oggetto da collezione dalla buona fattura, includerà inoltre 20 titoli Classici, rimescolati in occasione dello spot promozionale che riportiamo qui di seguito. Vale la ...

Tutto su PlayStation Classic : Giochi - Data di uscita - Prezzo : Il retro-gaming è una solida realtà, anche Sony se ne è accorta dopo il successo che Nintendo ha ottenuto con il NES Classic mini e con lo SNES Classic mini. Ecco quindi arrivare anche Playstation Classic, il ritorno di una console iconica. Che torna tra noi, pronta ad intrattenerci di nuovo e a puntare molto […] Tutto su Playstation Classic: Giochi, Data di uscita, Prezzo

PlayStation Classic utilizzerebbe l'emulatore open source PCSX : PlayStation Classic è sempre sembrata un tentativo sbrigativo da parte di Sony di cercare di trarre profitto dalla popolarità del successo di NES Classic Mini e SNES Classic Mini di Nintendo. Ovviamente, anche il marchio PlayStation ha una sua storia e un'eredità che merita di essere celebrata.Ma, come segnala Gamingbolt, la fretta sembra aver compromesso gli sforzi. L'elenco dei giochi sull'hardware sembra non essere proprio il migliore, mentre ...

PlayStation Classic : le prime reazioni non sono molto incoraggianti : Tra meno di un mese PlayStation Classic sarà disponibile, si tratta di una piattaforma unica che offrirà una selezione dei 20 migliori titoli della storica PS1, il tutto al costo di 99$.Come riporta Comicbook, sembra però che le prime impressioni non siano delle migliori, ad esempio su Twitter l'utente Satomii si lamenta di una scarna interfaccia utente, nessun segno di personalità, uno slot di salvataggio per ogni gioco e del fatto che regioni ...

Novità PlayStation Classic al 9 novembre - svelati dettagli a poche settimane dall’uscita : Un tuffo nel passato molto atteso quello di Playstation Classic, la riproposizione della prima storica console Sony pronta ad approdare sul mercato nel corso delle ultime settimane del 2018. Il colosso nipponico ha scelto di calcare le orme di Nintendo, che con i suoi Mini NES e Mini SNES ha portato nelle casse della società introiti interessanti, oltre a foraggiare la nostalgia delle vecchie leve videoludiche. Nelle ultime ore nuovi dettagli ...