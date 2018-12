Più soldi per la Ndocciata | Romagnuolo presenta il suo ordine del giorno

Guido Crosetto lascia la politica : 'Stavolta non mi fregano'. Quei soldi prestati al collega e mai Più rivisti : Lui, benestante, si è dedicato alla politica per passione e qualcuno ne ha pure approfittato. 'Ricordo bene quella volta che il suo collega, in ristrettezze economiche, le chiese un piccolo prestito',...

Inter - contatto per Pogba - Marotta prepara l'offerta : Perisic Più soldi (RUMORS) : Manca solo l'ufficialità, ma ormai è assodato che Giuseppe Marotta sarà il nuovo amministratore delegato dell'Inter, come sarebbe stato confermato da fonti vicine alla società. Il presunto nuovo dirigente, fra l'altro, qualche settimana fa è volato in Cina, a Nanchino, per incontrare i vertici di Suning e conoscere il patron Jindong Zhang. Un incontro che sarebbe servito a delineare la strategia da attuare per limare il gap dalla Juventus sia ...

Prestiti - Più soldi per spese mediche : Stanno cambiando le ragioni che spingono gli italiani a chiedere un prestito personale: aumentano le richieste di Prestiti personali destinati al consolidamento debiti, all'acquisto di arredamento e ...

Il progetto di Conte : "Più soldi ai comuni" : 'La coesione territoriale è una delle sfide più importanti che il governo sta raccogliendo. I comuni d'Italia sono la frontiera del nostro impegno in termini di sviluppo'. Così il Presidente del ...

I soldi per la droga e quelle minacce continue ai familiari : così in Molise sempre Più famiglie fanno i conti con un'emergenza sociale : Un episodio di cronaca che, ancora una volta, fa emergere come in Molise siano sempre di più le famiglie che devono fare i conti con la droga. Una vera e propria emergenza che riguarda ragazzi ...

Salary cap in Cina - Più soldi per l'Inter : Il progetto di Suning nel mondo del calcio viaggia a due velocità: frena al Jiangsu e accelera all'Inter . Anche per motivi che non dipendono direttamente dalla proprietà. Salary CAP - Infatti in Cina arriva una nuova regola ...

Napoli - de Magistris chiede lo stato di calamità : «Maltempo - il governo dia Più soldi» : «Al fine di consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza, che ogni comune deve garantire ai propri cittadini, è necessario che il governo nazionale assicuri, in tempi rapidi,...

Domenica Live - parla la sorella di Mauro Icardi : “Lui e Wanda Nara non mi parlano Più. Lei dice che chiedevo soldi per rifarmi il seno : bugie” : Ivana Icardi, sorella dell’attaccante dell’Inter Mauro, è stata ospite a Domenica Live e a Barbara D’Urso ha raccontato di non avere più rapporti con il fratello e sua moglie Wanda Nara: “Io non ho mai detto parole cattive su di loro perché per me mio fratello è una parte della mia vita anche se non ci vediamo tanto quanto mi piacerebbe. Ma veramente non so cosa succede, non so se ce l’ha con me o con la mia famiglia. Io ...

Crac banche - Più soldi per i risparmiatori : "Già oggi - riferisce il sottosegretario all'Economia - sono stati erogati i primi 40 rimborsi , pari a 657mila euro, a dimostrazione che la nostra soluzione dell'arbitrato Consob funziona".

Le big Usa "rimpatriano" per fare ancora Più soldi : Di sicuro, malgrado Trump abbia più volte sbandierato come l'intento della riforma fiscale fosse quello di dare un boost all'economia reale, a beneficiare della rivoluzione delle aliquote sembra sia ...

Salvini : «Il Coni metta Più soldi per lo sport di base» : «Il calcio ha una funzione sociale fondamentale a livello di base. Spero che il Coni metta più soldi per il basso che per l'alto livello», ha detto Salvini. L'articolo Salvini: «Il Coni metta più soldi per lo sport di base» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.